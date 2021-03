Změny v MDH: Ve kterých městech pojedou spoje jinak? PŘEHLED

Od pondělí 1. března se lidé až na výjimky nesmí vzdalovat od svého bydliště. Zakázané je cestovat mezi okresy. Rovněž i děti ze základních i mateřských škol museli v rámci nových opatření zůstat doma. Na to zareagovaly i dopravní podniky a začaly výrazně omezovat dopravu. Redakce TN.cz se pokusila zmapovat, v jakých městech čekají na cestující změny.

Vládní nařízení, které vstoupilo v platnost 1. března, zakazuje až na výjimky pohyb lidí mimo okres. V rámci sportovních a rekreačních aktivit pak i mimo obec. Na tuto skutečnost zareagovalo i mnoho dopravních podniků a upravilo jízdní řády. Některé změny se ovšem netýkají pouze nových opatření, ale například i rekonstrukcí ulic.



Praha

Pražskou MHD čeká v březnu několik změn. Od 1. března začala například linka 224 v Horních Počernicích zastavovat na zastávce Krahulčí, Svépravice. Naopak vynechá zastávku Khodlovu a Jeřičkou. Linka 204 je nově z Nádraží Horní Počernice odkloněna do oblasti průmyslové zóny, a naopak již neobsluhuje OC Černý Most.



Od příštího týdne se také přeruší provoz lanové dráhy na Petřín kvůli pravidelné revizi. Do provozu se lanová dráha vrátí v sobotu 27. března 2021.



Komplikace také čekají cestující mezi frekventovanými zastávkami I. P. Pavlova a Náměstí Míru. Od 7. března až do začátku dubna bude mezi těmito stanicemi přerušen provoz tramvají. Místo nich bude zajištěna náhradní autobusová doprava X10. Přehled všech dalších omezení v pražské dopravě nalezete zde.



Brno

Od 1. března nastala v Brně výluka autobusů mezi Královým Polem a Soběšicemi. Z důvodu rekonstrukce křižovatky Palackého třídy a ulice Kosmovy bude navíc od pondělí 15. března na měsíc v několika etapách omezen provoz linek MHD u zastávky Semilasso. Více zde.

Ostrava

Od 1. března jsou ve třetím největším městě České republiky zcela zrušeny školní spoje a linky. Navíc od 1. března a následně i 7. března dojde k úpravám některých stávajících linek v souvislosti s novými opatřeními.



Plzeň

Rovněž i v Plzni jsou od 1. března zcela zrušeny všechny školní autobusové spoje. Další změny v městské hromadné dopravě se zatím nechystají.



Liberec

Školní spoje nejezdí ani v Liberci. Dopravce navíc zrušil i liberecké skibusy do Bedřichova, který je oblíbeným střediskem běžkařů. Bedřichov totiž leží v okrese Jablonec nad Nisou. Klasické MHD do Bedřichova pojede, ovšem lidé musí počítat s namátkovými policejními kontrolami.

Olomouc

V Olomouci dojde od 4. března k zrušení posilových školních spojů. Navíc je od 1. března z důvodu stavebních prací v blízkosti zastávky Finanční úřad směr Na Střelnici/Ladova přesunuta zastávka o cca 200 m zpět. Rovněž se dočasně přesunula od začátku března i zastávka Samotišky ve směru na Hlavní nádraží, také o 200 metrů.

Pardubice

"V neděli 7. března vstupují v platnost rozsáhlé změny v jízdních řádech. Jejich obsáhlost je dána především zahájením rekonstrukce nadjezdu u nemocnice v Kyjevské ulici, která z místa na dlouhou dobu vyloučí veškerou dopravu včetně městské," sděluje pardubický dopravní podnik. Cestující se tak budou muset připravit na mnoho omezení a výluk. Všechny výluky je možné zjistit zde.

Karlovy Vary

V souvislosti s otevřením nového očkovacího centra v KV Areně dopravní podnik zřizuje novou zastávku. Od 1. března spoje linky 6 zastavují u KV Areny, a to v době, kdy tam budou probíhat očkování. V současné době se jedná o pracovní dny v časech od 14 do 18 hodin a o víkendech v časech od 9 do 14 hodin.

Jihlava

Větší změny od 1. března nastaly také v jihlavské dopravě. Na lince A dochází k dřívějšímu odjezdu večerního spoje. A na lince B o víkendech dochází k minutovým posunům odjezdů spojů. Na další změny v jihlavské MHD se můžete podívat zde.

Zlín

Od 1. března také Zlín zrušil školní spoje. Provoz MHD bude i nadále zajišťován v rozsahu tzv. letních jízdních řádů. "Prosíme cestující, aby dodržovali všechna platná hygienická ochranná opatření. Také na naší straně pokračuje proces intenzivního dezinfikování všech vozidel, abychom zajistili cestujícím i v době pandemie maximálně bezpečné prostředí a aby nemuseli mít obavy MHD použít,“ řekl vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek.

Děčín

V Děčíně jsou od konce února zcela zrušeny noční linky č. 232 a č. 233.