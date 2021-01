VELKÉ ZMĚNY: Vendy s Máriem z Výměny se vezmou a chtějí další dítě!

Poněkud netradiční rodina ze středeční Výměny manželek dělá ve svém životě velké kroky. Vendy a Mário se přestěhovali a chystají svatbu! "Budeme se na jaře brát, já bych ji nevyměnil, my jsme na sebe zvyklí," nechal se slyšet Mário. Navíc by chtěli další dítě! "Tak určitě sestřičku ještě," dodal.

Jinak Zdeněk rodinu navštěvuje stále, na tom se nic nezměnilo. "On u nás nebydlí, akorát chodí občas na návštěvu a pomáhá. Dělá domácí práce," vysvětlil Mário. U Vendy se ale změnilo něco zásadního. "Jsem rád, že míň hraje ty hry na telefonu," řekl spokojeně.

Co se týká Vendiných názorů na druhou rodinu, nejsou zrovna nejrůžovější. "Holka, co má život ještě před sebou, si nemusela pořizovat dítě tak brzo, mohli s tím ještě počkat," netajila se Vendy se svým názorem. "Za celých deset dnů tady ani jednou neuklidila," dodala. Nezamlouval se jí ani Honzův přístup k malé Mii.

U druhé rodiny byly změny trochu drobnější. "V neděli už bývám pravidelně doma a nepracuju, víc se věnuju rodině," pochlubil se Honza. Myslí si také, že oproti Vendy a její rodině jsou ve výhodě. "Jsme o hodně dál než oni," řekl Honza.

"Myslím, že by to byli v podstatě fajnoví lidi, kdyby se nesnažili ve Výměně vypadat co nejlíp," naznačila Káťa. "Snažili se zakrýt nedostatky, že pijí a tak. Jediný jejich cíl byl se pořádně ožrat," dodala.

Na konci Výměny, tentokrát výjimečně mezi deseti očima, padla ze strany Káti ostrá slova na adresu Vendy. Řekla jí, že je špatná máma. "Názor mám stejný, že to není dobrá máma, když nemá u sebe svoje děti. Navíc šlo vidět, že svému dítěti by se mohla věnovat víc," řekla Káťa.

Na závěr oba manželé dodali, že je pobavilo Vendino vaření, i když přišli o nádobí. "Bramborová kaše byl vrchol. Ale co, každý jsme nějaký a že zničila hrnec, to se stane," smál se Honza. "Zničila teda skoro všechny hrnce, ale jen jeden letěl do koše," doplnila Káťa.

