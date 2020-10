Velký bariérový útes rychle umírá. Za 30 let ztratil přes polovinu korálů

Australský Velký bariérový útes je největší korálový útes světa. Vědci v nejnovější studii zjistili, že za posledních třicet let ztratil více než polovinu korálů. Hlavní příčinou by měly být klimatické změny, které oteplují mořskou vodu. Rozsáhlé blednutí korálových kolonií signalizuje úhyn této podmořské krásy. Zasaženy jsou všechny typy různých korálů. Podle biologů by mělo pomoct razantní snížení emisí skleníkových plynů. Barvu útesům dodávají řasy, které v příliš velké teplotě vody nerostou a korály nemají z čeho přijímat výživné látky. Schopnost vrátit korálům život a barvu se tak každým dnem snižuje.