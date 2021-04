Velký boom re-use center v Česku. Nepotřebnou věc můžete poslat dál

Velký boom teď zažívají takzvaná re-use centra. Místa, kam můžete donést věci, které už nepotřebujete, a naopak si odnést něco, co se vám hodí. Provozují je města a tato služba nic nestojí. Jedno takové v sobotu otevřeli v Jihlavě a okamžitě o něj byl obrovský zájem.

Lidé sem přináší funkční věci, které už doma nepotřebují a je jim líto je vyhodit. A jiné si zase mohou odnést. Za nic se neplatí a je úplně jedno, kolik věcí přinesete nebo odnesete. Vybral si i pan Živčic.



"Ten jídlonosič by se mi hodil domů. Je to dobré na oběd a večeři do práce,“ radoval se Tomáš Živčic z Jihlavy.



Dovybavíte si třeba kuchyň, dětem uděláte radost hračkami. Ale najdou se i různé zvláštnosti a věci, které byste asi nečekali. Například průvodce domácího starého mládence. Lidé už donesli třeba rotoped nebo i ohrádku na dítě. "Už ji například nepotřebují, protože je dítě větší. Tak ji přinesli,“ popsal pracovník centra.



Navíc z centra nemusíte odcházet pěšky. Akorát kolo, které někdo přinesl, mělo trošku vyfouklé gumy. "Jen za dopoledne si občané odnesli asi 50 věcí. Různé nádobí, porcelán, skleničky, lyže, sáňky,“ informoval provozovatel centra Martin Málek.



"Do budoucna bychom chtěli otevřít další centrum na velkoobjemové věci, kde bychom například měli nábytek,“ doplnil Málek. O zřízení podobných center prý uvažují i další města.



