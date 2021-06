Velký letní horoskop podle znamení! Hvězdy prozradily, co vás čeká

Astronomické léto začalo v pondělí 21. června a nastává tak období cestování, slunce a koupáni. Co vás v nejbližších týdnech čeká a čemu byste se naopak měli vyhnout? To prozradí velký letní horoskop, který pro TN.cz připravila astroložka Kateřina Marie Posoldová.

Beran

Berani budou mít první letní měsíc (21. 6. – 22. 7.) hodně energie pro realizaci svých plánů, ať už osobních nebo pracovních, pro získávání nových met v lásce, sportu apod. Bude vám pomáhat jejich vůdčí planeta Mars v ohnivém Lvu. Avšak Slunce a Venuše ve vodním znamení Raka může vaše aktivity zaplést do emočních hrátek ve vztahu nebo v rodině, a tím vás, ohnivé Berany, značně přibrzdit v rozletu.

V období Slunce v ohnivém Lvu (22. 7. - 22. 8.) nabudete zase zpět svou bojovnost, avšak po rozumové stránce budete donucení předchozí situace dořešit.

A v posledním letním měsíci (22. 8. – 22. 9.) budete muset srovnat své záležitosti po praktické stránce, trochu zpomalit a bilancovat.

Býk

V období Slunce v Raku (21. 6. – 22. 7.) se budete těšit na chvíle především v rodinném kruhu, podporovat členy své rodiny a užívat si příjemné chvíle s partnery nebo přáteli.

V druhém letním měsíci (22. 7. - 22. 8.) se můžete dostat díky své příslovečné neústupnosti do problémů s nadřízenými nebo jinými důležitými úředníky. Dobré bude nenechat se rozhodit a hlídat si své meze. Milostné záležitosti se mohou rozjet na plné obrátky, ale pozor na přehánění.

Na konci léta (22. 8. – 22. 9.) budete přinuceni posadit se na zem a hlídat si rozpočet, abyste nedošli k finančním ztrátám.

Blíženci

Začátkem léta (21. 6. – 22. 7.) byste si měli dát pozor na jazyk, abyste náhodou nechtě neublížili někomu nešťastně voleným slovem nebo zbytečně neprozradili něco, co má zůstat skryté. Nejlepším lékem bude sprcha, bazén, rybník či vířivka.

Období Slunce ve Lvu (22. 7. - 22. 8.) je pro letní aktivity jako stvořené. Je to ideální čas pro letní pobyty či vedení letních kurzů. Blížencům se zvýší intuice a vhled do nitra lidí. Budete často tázáni na radu ať už ve skupině, nebo v soukromí. Musíte si ale dát pozor na to, abyste někomu nevnucovali vlastní názory a nevedli ho cestou, kterou dotyčný jít nemá.

V posledním letním měsíci (22. 8. – 22. 9.) budete často čelit kritikám svých činů, názorů nebo postojů. Nejlepší bude, když se nebudete hádat a spíš se snažte stát se zrcadlem, které odrazí všechny špatné vibrace zpátky k původci. V této době budete potřebovat nějakým způsobem uniknout ze své obvyklé reality. Ideální bude, když někam odjedete a budete snít třeba o kouzelném světě nad knihami, filmy či vlastní tvorbou.

