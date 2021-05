Velký poplach v Sydney, manželé se nakazili indickou mutací a neví, kde

Případ ukazuje, jak s koronavirem bojují Australané.

Nákazu u manželského páru odhalili hygienici ve čtvrtek. Přesně věděli, že stejný kmen viru, takzvanou indickou mutaci, přivezl do Sydney koncem dubna americký cestovatel, u něhož ji našli během testování v karanténním hotelu. Tam musel okamžitě po příletu a je v něm dodnes.

Je však záhadou, jak se od něj nakazili manželé, kteří v okolí letiště ani hotelu vůbec nebyli. Úřady proto děsí přenašeč, jenž se po městě pohybuje, informují australská média.

Manželé museli do karantény a stejně tak lidé, kteří s nimi přišli do kontaktu. A to bez ohledu na výsledek okamžitě provedených testů. Takových lidí není málo, nakažený muž totiž bohužel sháněl nový gril a za víkend projezdil půlku města. Hygienici zveřejnili místa a časy, kde a přesně kdy se nacházel.

V Sydney pak od čtvrtečních 17 hodin začala platit přísnější pravidla. Obyvatelé museli opět nasadit roušky ve veřejné dopravě a všech veřejných vnitřních prostorách, mohou je odložit pouze v restauracích při jídle a pití. Uvnitř restaurací a barů se nesmí popíjet ve stoje, zpívat a tančit. Zpěv je zapovězen i při bohoslužbách. Tančit se smí jen na svatbách, pokud na parketu nebude více než dvacet lidí. Stejný počet je povolen při návštěvách v domácnostech, přičemž se do něj započítávají i děti.

Ragbyové mužstvo už oznámilo, že se před víkendovým zápasem nechali všichni včetně kustodů otestovat s negativním výsledkem, a kromě tréninků či nákupů se budou zdržovat doma.

Pokud se podaří vystopovat záhadného přenašeče a všechny, koho mohl nakazit, měla by opatření skončit začátkem příštího týdne. Nový Zéland hned pozastavil se Sydney a celým Novým Jižní Walesem letecké spojení, což se Australanům jeví jako přece jen zbytečně přísné.