Velký přehled: Nejoblíbenější dětská jména pro rok 2020! Vyberete si?

Čekáte letos miminko a chcete pro něho najít to nejhezčí jméno? Můžete se inspirovat ze seznamu nejoblíbenějších dětských jmen pro rok 2020. Mezi nimi například vede jméno Archie, které dali princ Harry a vévodkyně Meghan svému synovi. Dále například Hugo nebo Evelyn. V Česku pak jménům vévodí Eliška a Jakub.

Každý pár, který se chystá na příchod miminka, má před sebou těžký úkol. Musí totiž zvolit jméno, které jejich dítě bude provázet celý život. Někteří ho mají vybrané hned, další si neví rady do poslední chvíle. Občas se i stane, že rodiče jméno dítěti dají náhodně po porodu. To se pak nemusí povést a vaše ratolest vás bude proklínat celý život.

Pokud se řadíte mezi ty rodiče, kteří netuší, jak by se jejich dítě mělo jmenovat, můžete si vybrat například ze seznamu vytvořeným britským deníkem Popsugar. Ten tradičně zveřejňuje nejoblíbenější dětská jména pro následující rok. Co se týče chlapců, letos jim bude kralovat jméno Archie. To například zvolili vévodkyně a vévoda ze Sussexu pro svého prvorozeného syna. Oblíbený je také Beckett nebo Hugo.

Holčičkám by v roce 2020 měla vévodit Atlas, toto jméno zvolila herečka Shay Mitchell pro svou dceru. Inspirovat se můžete také zpěvačkou Billie Eilish nebo herečkou Briar Larson. Mezi nejpopulárnější dívčí jména patří i Evelyn, Hazel nebo Piper. Všechna jména deník vybral z provedených statistik a loňských trendů.

Vybrat si můžete také mezi českými jmény. V roce 2019 podle Českého statistického ústavu bylo nejoblíbenější jméno pro holčičku Eliška. Za ní se umístila Anna, třetí místo pak obsadila Adéla, čtvrté Tereza a první pětku uzavřela Sofie. Rodiče si oblíbili také jméno Ema, Nela nebo Laura.

Z kluků lidé nejčastěji zvolili Jakuba. Druhé místo obsadil Jan, třetí Tomáš, za ním se umístil Matyáš a na pátém místě skončil Adam. V první dvacítce se objevil také Matěj, Dominik, Tobiáš nebo Marek.

Nejoblíbenější jména roku 2019 v Česku

Český statistický ústav zveřejnil i neobvyklá jména, která rodiče svým dětem dala v loňském roce. U kluků to byl například Jayden Leon, Bertram, Alexander Lucius, Slavomil nebo Paris.

Neobvyklá klučičí jména

Děvčata dostala například jméno Nikoleta, Cornélie, Lily Hope, Madonna Mia nebo Marie Lussy.

Neobvyklá holčičí jména