Velký rozbor tragické nehody vlaků: Tohle se u Českého Brodu stalo!

"Je to koridorová trať, na které je zabezpečovací zařízení s funkcí automatického bloku. V současné chvíli je to to nejvyspělejší zabezpečovací zařízení, které na české železnici je," připomíná mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.

I tak se ale právě na ní v úterý večer srazily dva vlaky. Jeden člověk zemřel, další byli zraněni. Podle dosavadních výsledků vyšetřování je nejpravděpodobnější příčinou tragické nehody selhání lidského faktoru.

Vše se odehrálo na tříkolejném úseku mezi Prahou a Kolínem. Po deváté večer zastavil poštovní expres na červenou před stanicí Český Brod. Na stejné koleji za ním jede osobní vlak CityElefant s lidmi.

Kvůli stojícímu poštovnímu vlaku i on musí zastavit na červenou. A to ještě o kilometr dříve. Jenže po chvíli se i přes červenou rozjíždí dál. Povolují mu to české drážní předpisy. Jenže...

"Může pokračovat za tuto červenou, nicméně musí dodržet jasná pravidla - a to je, že musí jet podle rozhledových poměrů tak, aby dokázal před případnou překážkou zastavit," říká mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

To se ale v tomto případě nestalo. Vlak podle zjištění TV Nova měl jet rychlostí až 80 kilometrů v hodině. Přitom podle pravidel to nesmí být více než třicet. Při takové rychlosti pak nešlo srážce zabránit.

"V rámci šetření se určitě budeme zabývat i tím, jestli byly dodrženy bezpečnostní přestávky, kdy ten strojvedoucí nastoupil do směny, jestli měl před touto směnou patřičně dlouhý odpočinek," slibuje Drápal.

Předmětem vyšetřování ale bude i technika. Vlaky CityElefant jsou totiž standardně vybaveny takzvaným systémem automatického vedení vlaku. "V případě, že by byl tento systém funkční, tak by strojvůdci nedovolil se rozjet vyšší rychlostí," má jasno Illiaš.



Ve hře tak je kombinace dvou faktorů. Chyba strojvedoucího společně se selháním techniky. "V tuto chvíli jsme ještě nevyloučili ani jednu z variant," připouští Drápal. Drážní inspekce tak nehodu dále vyšetřuje. Její stanovisko by mělo být známé do jednoho roku.