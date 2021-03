Velká ztráta pro svět cirkusů. Zemřel slavný Ferdinand Berousek!

Slavná cirkusová rodina Berouskových truchlí. V pondělí zemřel celoevropsky uznávaný artista a žonglér Ferdinand Berousek. V roce 2005 měl těžkou mozkovou mrtvici, která ho upoutala na lůžko. Přesto se nevzdával a do poslední chvíle bojoval. Bylo mu 73 let.

Smutnou zprávu sdělila ve čtvrtek manažerka cirkusu Lenka Gregorová. "Jménem Maria Berouska a rodiny Berouskových si vás dovoluji s lítostí informovat, že v pondělí 22. 3. 2021 zemřel pan Ferdinand Berousek, celoevropsky uznávaný artista a žonglér a nositel stříbrné medaile z prestižního mezinárodního cirkusového festivalu Cirque de Massy v Paříži," sdělila.

Ferdinand Berousek v roce 2005 utrpěl těžkou mozkovou mrtvici, která ho upoutala na lůžko, se situací ale bojoval a léčil se. Před nějakou dobou navíc prodělal covid-19, podle Gregorové ale koronavirus s jeho smrtí nesouvisel. "Ferdinand Berousek zemřel 22. března 2021 ve věku 73 let po dlouhé nemoci. Jeho tělo bylo příliš oslabené," vysvětlila manažerka.

S manželkou Soňou měl Ferdinand Berousek syny Maria a Roberta a vnoučata Sharon, Vanessu, Nicole, Priscillu, Maria, Saru a Itala.

"Děkujeme Fakultní nemocnici Bulovka za pečlivou a profesionální péči o mého otce,“ vyzdvihl nemocnici s vděkem Mario Berousek. Ten instituci vděčí i za to, že může po problémech s rukou stále vystupovat v manéži.

Slavný rod Berousků

Historie jména Berousek má již 250 let dlouhou tradici. Jedná se o jeden z nejstarších a nejúspěšnějších cirkusových rodů. Nejvíce jméno Berousek proslavil Ferdinand Berousek, strýc zesnulého muže, ve filmu Šest medvědů s Cibulkou, kde pomáhal drezurovat medvědy.

Ferdinand Berousek se narodil 24. 8. 1947 ve Zlíně. Od svých 16 let vystupoval jako artista, začátky jeho hvězdné kariéry se váží ke skupině Albatros, kterou založil pan Kurčík, a která jako první na světě vystupovala na pevných hrazdách ve vzduchu.

Ferdinand Berousek chytal létající akrobaty, kteří předváděli ve vzduchu různá salta. Pod uměleckým jménem Carlos následně vystupoval se svou rodinou Berouskových opět jako chytač, tentokrát na létajících hrazdách. Po sňatku s manželkou Soňou v roce 1974 založil žonglérskou skupinu Fredys, ve které vystupovali i jeho synové Mario a Robert. Svoji žonglérskou kariéru plnou úspěchů ukončil v roce 1997.

Ferdinand Berousek vystupoval v Anglii u tamního největšího cirkusu Billy Smart Circus se skupinou Albatros na pevných hrazdách ve vzduchu, obdivovat je rovněž mohlo i publikum největšího německého cirkusu Krone.

Největší ocenění a vrchol své kariéry zaznamenal Ferdinand se svou žonglérskou skupinou Fredys v roce 1995 na uznávaném mezinárodním cirkusovém festivalu Cirque de Massy v Paříži, na kterém byl oceněn stříbrnou medailí. O váženosti osobnosti Ferdinanda Berouska a jeho umění svědčí vysoký respekt, který mu prokazovali vysoce postavení ředitelé velkých cirkusů Knie a Krone.

GALERIE: Ferdinand Berousek 1 / 6 Zdroj: archiv rodiny Berouskových Zemřel Ferdinand Berousek - 1 6 fotografií Zobrazit celou galerii

Děti šly ve stopách otce

Po odchodu do důchodu se jako trenér věnoval tréninku dalších generací artistů, především synů a nejstarší vnučky Sharon. Starší syn Mario, kterého Ferdinand trénoval od devíti let, dosáhl celosvětového renomé a úspěchů, je zapsán v Guinessově knize rekordů jako nejrychlejší žonglér světa a je oceněn bronzovým klaunem z prestižního Mezinárodního cirkusového festivalu Monte Carlo a též vystupoval v dlouholetém angažmá v pařížském Moulin Rouge.

"Tatínek byl velice skromný a lidský člověk a vynikající trenér s velkým srdcem pro svou rodinu, který nesnášel závist,“ sdělil syn Mario Berousek.

Mladšího syna Roberta naučil Ferdinand akrobacii na volně stojících žebřících, přičemž v této disciplíně vymýšlel i vlastní originální triky. Robert se, stejně jako dříve jeho bratr, nyní připravuje na velkolepý festival v Monte Carlu. Své umění v neposlední řadě Ferdinand Berousek předal i nejstarší vnučce žonglérce Sharon Berousek. Ta jde v úspěšných stopách svého dědečka a otce a díky dědečkově pečlivému tréninku vystupovala v roce 2012 na dětském festivalu v Monte Carlu.

"Dědeček měl srdce ze zlata, vždy měl pro mě pochopení a dokázal mi vždy ve všem s láskou poradit a dát mi radu do života i do tréninku. I když byl poté dlouhodobě nemocný, jeho smysl pro humor a životní moudrost v jeho očích stále zářily. Milovala jsem ho. To byl můj děda,“ doplnila vnučka Sharon. V žonglování následují svého dědečka i další děti Maria, vnoučata Vanessa, Nicole, Priscilla a Mario, kteří s vystupováním debutovali v loňském roce.