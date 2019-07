Velký test zmrzlin ve vaničkách: Tyto si vedly nejlépe! SROVNÁNÍ

Jahoda a vanilka patří mezi tradiční a zároveň nejoblíbenější příchutě zmrzlin. Státní veterinární ústav ve spolupráci s projektem Vím, co jím a piju v laboratořích otestovaly celkem osm vanilkových a devět jahodových mražených krémů, přičemž dva z nich byly kombinací obou příchutí.

Hodnotily se věci jako vůně, vzhled a konzistence, která musí být jemná a krémovitá. Na základě toho zmrzliny dostaly známky jako ve škole od 1-5 a výrobek, který který dostal nejméně bodů, byl nejlepší. Kromě toho se také věnovala pozornost informacím na obalech, jak je energetická hodnota, obsah tuku, nasycených mastných kyselin a cukrů. Důležité také bylo správné pojmenování a alergeny.

Zmrzliny, které měly nejvíc cukru a nasycených mastných kyselin, dostaly méně bodů. "Více než 95 % populace nedodržuje doporučení ohledně příjmu těchto rizikových živin. Je určitě žádoucí věnovat pozornost jejich obsahu ve výrobcích," uvedl Státní veterinární ústav.

Paradoxně ne vždycky znamená vyšší cena kvalitnější zmrzlinu. Například nejdražší testovaný mražený krém s jahodovou příchutí od Häagen-Dazs dostal jedno z nejhorších hodnocení.

Jahodové zmrzliny

Carte d´Or

Jahodová zmrzlina Carte d´Or dopadla v hodnocení nejlépe, dostala známku 1,1. Mezi plusy patří jemná konzistence, zřetelné kousky jahod, podíl jahodové složky vyšší než 25 % a žádné alergeny mimo hlavní složení. Mínusem je poměrně vysoká cena.

Ovocný světozor

Tato zmrzlina v papírovém kelímku se umístila na druhém místě se známkou 1,2. Plusem je hladká konzistence a výrazná jahodová chuť i vůně. Výhodou je i to, že má nejméně cukrů a nasycených mastných kyselin. Je mírně vodová a obsahuje patrná zrníčka jahod. Podíl jahodové složky je přes 25 %.

Mínusem je ovšem relativně vysoká cena, komplikovaná receptura se spoustou přídatných látek a hlavně šest alergenů mimo hlavní složky, a to lepek, vejce, arašídy, mléko, skořápkové plody a sezamová semena.

Schöller

Třetí nejlepší jahodovou zmrzlinou je mražený krém s jahodovým pyré Schöller, který obdržel celkovou známku 1,3. Konzistenci má hladkou a krémovitou, což je plus, chuť má však mírně umělou. Mínusem je nejvyšší obsah nasycených mastných kyselin a pět alergenů mimo složení, a to lepek, sója, vejce, arašídy a suché skořápkové plody.

BigMilk

Přestože se jahodovo-vanilková zmrzlina od BigMilk zařadila na čtvrté místo, hodnotitele příliš neoslnila. Konzistence je příliš našlehaná a pěnovitá, chuť umělá. Velkým mínusem je to, že se nedá zařadit do žádné skupiny mražených krémů, obsahuje totiž méně než 5 % rostlinného tuku. Plusem je nízký obsah cukrů. Její celková známka je 1,4.

Manhattan

Vanilkovo-jahodová zmrzlina od Manhattanu dostala známku 1,5 - chuťově a vizuálně to podle hodnotitelů není žádná sláva. Vůně je málo výrazná, chuť je málo jahodová - převládá vanilka. Zmrzlina má pět alergenů mimo složení, a to arašídy, skořápkové plody, vejce, sóju a lepek. Obsahuje méně tuku, než by měla. Pozitivem je však poměrně nízká cena.

Classic

Na šestém místě se známkou 1,6 skončila zmrzlina od Classic. Konzistenci má hladkou se zrníčky jahod, chuť je však umělá. Zmrzlina má příliš mnoho cukrů a navíc pět alergenů mimo hlavní složky - arašídy, skořápkové plody, vejce, lepek a sóju. Plusem je relativně nízká cena.

Gellatti Premium

Známku 1,7 získala zmrzlina od Gellatti, to znamená třetí nejhorší. Pozitivem jsou zřetelné drobné kousky červených jahod, vůně je však nevýrazná a chuť přeslazená a umělá.

Häagen-Dazs

Překvapivě jedno z nejhorších hodnocení získala zmrzlina od Häagen-Dazs, která je výrazně dražší než ostatní. Zmrzlina má jemně narůžovělou barvu a je velmi jemná, obsahuje kousky jahod a patrná zrníčka. Vůni má sice ovocnou, chuť ale nevýraznou, velmi sladkou a namísto jahodové spíše smetanovou. Celková známka je 1,6, tedy druhá nejhorší.

Prima Mrož

Nejhorší hodnocení, tj. 1,9, obdržel Mrož od Primy. Konzistenci má písčitou, vůni nevýraznou, chuť moučnou, netypickou a cizí. Pozitivní je podíl jahodové složky, který je vyšší než 25 %.

Vanilkové zmrzliny

Carte d´Or

Nejlepší z testovaných vanilkových mražených krémů vyrábí Carte d´Or - od hodnotitelů tato zmrzlina dostala známku 1,2. Konzistence je hladká, vůně příjemně vanilková, chuť výrazná, lahodná a přiměřně sladká. Dalším plusem je to, že obsahuje vanilkové lusky a nemá žádné alergeny mimo hlavní složky. Negativem je ovšem relativně vysoká cena a vysoký obsah cukrů.

Gelatti Premium

Se známkou 1,3 se tato zmrzlina umístila na druhém místě. Má výrazně žlutou barvu a obsahuje vanilkové lusky, což je podle hodnotitelů plus. Její chuť však není příliš výrazná, vůni má pouze přiměřenou. Negativy jsou čtyři alergeny mimo složky, a to gluten, sója, arašídy a ořechy, a nejvyšší obsah nasycených mastných kyselin. Plusem je však dobrá cena vzhledem k tak vysokému hodnocení.

BigMilk

Třetí místo a celkovou známku 1,4 dostala zmrzlina od BigMilk. Konzistenci má hladkou, vůně a chuť však nejsou příliš výrazné. Navíc podle hodnotitelů chutná trochu uměle.

Clever

I zmrzlina od Celver dostala známku 1,4, její chuť a vůně jsou však podle hodnotitelů daleko horší než u BigMilk. Zmrzlina má místo vanilkově žluté bílou barvu, navíc ji doplňuje kakaová poleva. Konzistenci má hladkou, vůni nevýraznou a chuť přeslazenou, málo vanilkovou a vodovou. Chuťově tedy patří mezi jednu z nejhorších hodnocených zmrzlin. Pozitivem je nízká cena a žádné alergeny mimo hlavní složky.

Manhattan

Zmrzlina od Manhattan dostala známku 1,5, chuťově ale přece jenom dopadla o trochu lépe než Clever. Konzistence je hladká, barva kombinovaně bílá a žlutá, vůně nevýrazná a chuť umělá a přeslazená. Negativem je také pět alergenů mimo složky, a to arašídy, skořápkové plody, vejce, sója a lepek.

Pinko - kopečková zmrzlina

Pinko má sice nejnižší obsah cukrů, hodnotitelé ale zmrzlině vyčítají prázdnou, mdlou a umělou chuť. Jako jediný výrobce navíc Pinko neuvádí hmotnost, což znemožňuje porovnání ceny s ostatními zmrzlinami, která, jak se ukázalo, byla nejvyšší ze všech. Celková známka je 1,5.

Ms Molly's

Jedno z nejhorších hodnocení, tj. 1,6, dostala zmrzlina od Ms Molly's, která má sice dobrou vůni, ale její chuť je hodně umělá a nepřirozená. Mínusem je i to, že hodnoty výživových údajů uvádí na 100 ml, nikoliv 100 g, což může být pro spotřebitele matoucí a zavádějící. Negativem je i pět alergenů mimo složení, a to sója, lepek, vejce, arašídy a skořápkové plody. Pozitivem je nízká cena.

Ovocný světozor

Zmrzlina od Ovocného světozoru obdržela nejhorší hodnocení a celkovou známku 1,9. Pozitivem je sice nejnižší obsah nasycených mastných kyselin, nicméně vůni má nevýraznou a převládá u ní chuť sušeného mléka. Negativem je i komplikovaná struktura se spoustou přídatných látek.

Součástí je i sójová mouka - mléčný mražený krém ale nesmí obsahovat jiné bílkoviny než mléčné. Cena je relativně vysoká a navíc má pět alergenů mimo hlavní složky, a to lepek, vejce, arašídy, skořápkové plody a sezam.