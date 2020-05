Velký úspěch českých hudebníků. Mají nejlepší nahrávku roku 2019!

"Zažívám velkou euforii, to je jasné. Protože tohle člověk opravdu často nevyhraje, ale zažívám také skvělé pocity nejen kvůli sobě, ale kvůli všem zúčastněným kolegům, kvůli Jakubovi Hrůšovi a i kvůli české hudbě," rozplývá se pianista Ivo Kahánek.

Za mimořádným úspěchem je podle Kahánka schována řada faktorů. "Spousta příprav a v inkriminovanou dobu potřebujete i kousek štěstí a potřebujete to, abyste se trefil do vkusu kritiků i lidí. A já jsem moc rád, že se nám podařilo trefit se do obojího," těší klavíristu.

Nahrávku vybírají recenzenti ze stovek světových záznamů. Výherce nakonec vybírají fanoušci vážné hudby na internetu. Důvod, proč letos uspěli Češi, popsal jeden z odborných porotců.

"Nesmírná pečlivost, s jakou Kahánek věnuje pozornost dynamickým znaménkům, dává vznik jasně strukturovanému provedení, které se vyznačuje výjimečným citem. Díky tomu, jak zvládl úchvatnou zvukovost tohoto díla, se vše poskládá v jeden souvislý celek."

Kvůli pandemii koronaviru probíhalo letos předávání cen pouze online. Ivo Kahánek má za sebou řadu vystoupení s nejúspěšnějšími evropskými filharmoniemi a pravidelně vystupuje také na mezinárodních festivalech.