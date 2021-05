Velký úspěch! Praha je evropským městem lesnictví pro rok 2021

Evropské město lesnictví je takové město, které má velký přínos v lesnické vědě a ve vzdělávání v oblasti lesnictví. "Jsem rád, že můžeme zvolit právě Prahu, jelikož vidím, jak hodně vedení města pracuje na zlepšování stavu životního prostředí ve městě a na informovanosti o důležitosti lesů široké veřejnosti," řekl ředitel Evropského lesnického institutu (EFI) Marc Palahí.

Na toto ocenění reagoval i primátor hlavního města. "Ocenění si velmi vážím. Potvrzuje, že jdeme správnou cestou a daří se nám plnit náš slib, a to za osm let vysázet jeden milion stromů. Už jsme jich vysázeli 370 tisíc a v sázení pokračujeme," uvedl Zdeněk Hřib (Piráti).

V roce 2019 přijala Praha klimatický závazek snížit do roku 2030 emise CO2 nejméně o 45 % (ve srovnání s rokem 2010) a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Město také sestavilo Komisi pro udržitelnou energii a klima, která připravila komplexní Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030. Tento dokument nastiňuje 69 opatření, projektů a příležitostí, které umožní splnění závazku v oblasti klimatu. Praha také podporuje evropskou Zelenou dohodu (European Green Deal).

Lesy pokrývají 35 % panevropského povrchu a jsou jednou z nejdůležitějších infrastruktur v Evropě. Biologická rozmanitost lesů, poskytování lesních produktů a dalších služeb hraje důležitou roli v udržování vody v krajině. Lesy hrají také nezastupitelnou roli při přizpůsobování se klimatické změně a zmírňování jejího postupu.

Evropské lesy poskytují nejenom dřevo, ale i další aspekty, na které je často zapomínáno a jsou jimi např. zdravotní a sociální benefity. Zvláště v době pandemie covid-19 byly lesy hojně využívány na procházky, sport a rekreaci. Evropský lesnický institut chce zvýšit povědomí široké veřejnosti o důležitosti evropských lesů, podporovat jejich všestrannost, význam a sociální dopad. Proto je již od roku 2014 udělován roční titul těm městům, ve kterých se pořádá výroční konference EFI.

Evropský lesnický institut byl založen v roce 1993 ve finském Joensuu s cílem posílit mezinárodní lesnický výzkum a poskytnout objektivní informace o lesích na celoevropské úrovni. "Naše fakulta je již dlouhou dobu součástí EFI a jsem velice rád, že se výroční konference v letošním roce koná právě v Praze a naše fakulta je jejím hlavním organizátorem," doplnil děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze Róbert Marušák.

