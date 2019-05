Velmi zvláštní přezdívka! Takhle nazýval princ Charles Camillu

Členové královské rodiny umí lecčím překvapit. I když se na veřejnosti musí chovat ukázkově, pořád jsou to jenom lidé. Důkazem toho je přezdívka, kterou nazýval princ Charles (70) svoji ženu Camillu (71).

Princ Charles a Camilla Parker Bowles se vzali 9. dubna 2005. Seznámili se už dávno předtím. Trvalo dlouho, než veřejnost vévodkyni z Cornwallu akceptovala. Dodnes je některými lidmi brána jako "Ta, co odloudila Charlese od Diany." Princ Charles si však za svou životní láskou stojí.







Podle Kitty Kelley, jež je autorkou knihy The Royals, Charles nazýval Camillu Girl Friday (páteční dívka). V angličtině to znamená asistentku, na kterou se můžete vždy spolehnout. Naráží to též na postavu Pátka v novele Robinson Crusoe od Daniela Defoea. Právě Pátek pomáhal trosečníkovi přežít na pustém ostrově a dělal mu společnost.







"Stejně tak i Camilla dělala společnost Charlesovi. Jezdila s ním na koni a chodila s ním na lov. Kdysi dávno byla vlastně jeho hosteskou. Pořádala obědy, večeře i víkendové zájezdy," píše se v knize. Vše se dělo ještě v době, kdy byla Camilla se svým exmanželem Andrewem Parkerem Bowlesem a Charles s princeznou Dianou.







V současné době tvoří Camilla s Charlesem stabilní pár a princ z Walesu má pro ni snad lepší přezdívku než kdysi.