Velrybí ploutev zachránila v Rotterdamu soupravu metra před pádem

Neobvyklý pohled se v pondělí ráno naskytl obyvatelům Spijkenisse, okrajové části holandského Rotterdamu. Na soše dvou velrybích ploutví se po nehodě zasekla vykolejená souprava metra. Metro prorazilo bariéru na okraji stanice a pouze díky těžko uvěřitelné shodě náhod se nezřítilo na cykostezku o deset metrů níže. Vlak naštěstí nevezl žádné cestující, přítomen byl pouze řidič soupravy, který vyvázl v šoku, avšak bez zranění.



Sousoší velrybích ocasů od holandského umělce Maartena Struijse se naštěstí nachází vedle konečné stanice v parku. Socha se skládá ze dvou obrovských velrybích ocasů vyrobených z polyesteru.

GALERIE: Velrybí ploutev zachránila vlakovou soupravu 1 / 4 Zdroj: Profimedia Velrybí ploutev zachránila před pádem vlakovou soupravu - 1 4 fotografie Zobrazit celou galerii

Souprava přistála na jednom z ocasů, sám autor se pro deník AD vyjádřil: "Pokud by metro skončilo na druhé časti sochy, myslím, že by propadlo. Jistě, vypadá to skutečně poeticky, ale je vážně štěstí, že socha posloužila jako podpora a nic se nestalo.“

Přesná příčina nehody se ještě bude vyšetřovat.