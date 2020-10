Vémolovu údajnou milenku Lulu už tři měsíce hledá policie!

Samozvaná milenka zápasníka Karlose Vémoly Lulu je v hledáčku policie už od července letošního roku. Do databáze hledaných osob měla být zařazena poté, co se nedostavila k výslechu na policejní služebnu. Obviněna má být z krádeže peněženky v obchodním centru v Kladně. S informací přišel deník Blesk.

39letá Lulu, vlastním jménem Zdeňka Černá, zachytily podle Blesku bezpečnostní kamery kladenského obchodního centra loni v srpnu ve chvíli, kdy měla odcizit peněženku s platební kartou. Černá to popírá. Tvrdí, že se žádného trestného činu nedopustila. „O této kauze slyším poprvé. Určitě se jedná o nějakého hejtra, který šíří mylné informace. Tenkrát jsem našla peněženku v obchodním centru, kterou jsem odevzdala ochrance,“ potvrdila Blesku. O tom, že by se měla dostavit k výslechu do České republiky, prý ještě neslyšela. Žije totiž trvale v Německu.

Zdeňka Černá se do povědomí veřejnosti dostala koncem letošního léta, kdy otevřeně přiznala, že byla jednou z milenek terminátora Vémoly, a to prý i v době, kdy byla jeho tehdejší partnerka Lela Ceterová těhotná. Ta se s ním měla rozejít právě z důvodu Vémolových nevěr. Sám Vémola vztah s Černou popřel a důvod rozchodu s Ceterovou nekomentoval.