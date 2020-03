Ven už jen ve dvou, na chaty vůbec! Ministr v tichosti upravil nařízení

Ministerstvo zdravotnictví upravilo nařízení o omezeném pohybu na veřejnosti, aniž by na to upozornilo. Podle nového bodu už nesmí lidé na veřejných místech pobývat ve více než dvou. Ministerstvo také nařídilo pobývat až na výjimky v místě svého bydliště, znamená to tedy konec cest na chalupy.