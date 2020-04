Zákaz vycházení, ven jen s mazlíčkem! Španělé tak venčí rybičky i slepici! VIDEO

Z nařízení nevycházet totiž existují výjimky - úřady povolily venčit mazlíčky. A protože z domácího "kriminálu" se chce aspoň na chvíli dostat skoro každý, objevili se koumáci, kteří na mazlíčky povýšili dost netradiční zvířata.

Jak upozorňuje CNN, nejčerstvějším úlovkem je muž, který v pátek ve městě Logroño na severu země vzal na procházku rybičku v akváriu. Policejní hlídku, která ho zastavila, ale neobalamutil a stejně dostal pokutu za porušení vládních nařízení.

Španěl "venčil" rybičku, dostal pokutu:

Majitel rybičky každopádně není první (a pravděpodobně ani poslední), kdo se rozhodl oejít nařízení nevycházet a udělal si procházku se zvířetem, které opravdu venčit nepotřebuje.

Přesně před měsícem totiž příslušníci veřejné stráže (Guardia Civil) v Lanzarote pro změnu nachytali chytráka, který se vydal na špacír se slepicí. Dokonce jí i nasadil vodítko, aby mu pták nepláchl.

Rybička a slepice jsou alespoň živá zvířata. 16. března ale policisté natrefili na chlapíka, který venčil psa na vodítku. Akorát ten pes byla hračka.

Ten samý den se stalo hitem internetu video z jihu Španělska, jehož hlavním hrdinou je vtipálek, který udělal zvíře ze sebe a hned vyrazil do ulic.

To, že tyranosauři vyhynuli už před desítkami milionů let, mu vůbec nevadilo. Ale alespoň měl zakrytý nos a ústa. Španělská vláda zatím nouzový stav v zemi protáhla do 9. května.