Venkov se směje zhýčkaným lidem z města: Kupují kopřivy a kameny!

Kopřivy v plastové vaničce za cenu 30 korun za 50 gramů - i tohle můžete sehnat v obchodech. Pro obyvatele venkova, kteří mají zázračného plevele všude dost, je něco takového naprosto nepochopitelné a posmívají se zhýčkaným lidem z měst.

"To snad nemyslí vážně! A ještě za 30 korun? To musí být nějaká speciální kopřiva, která se nedá jen tak natrhat v přírodě," neskrývá překvapení Martina. "Kilo kopřiv za 600 korun? Bože a my to dáváme slépkám," žasne Víťa.

"Za chvíli budou v Lidlu nabízet procházky na čerstvém vzduchu! Svět je úplně naruby," poznamenala Andrea. "No já se picnu. Plevel 600 korun za kilo. Cibule za 30 a banány za 19. Asi zruším zahrádku a hurá na kopřivy jako v Kocourkově," píše Vladimír.

"Tak to je nejspíš jen pro měšťáky, jinak nevím, kdo by si to koupil," tvrdí Michal. "To je hlavně pro měštáky. Ti jsou totiž líní si je natrhat," vysmívá se Růžena. Opačná strana se ale brání, že ve městech kopřivy nerostou a když ano, jsou počůrané od psů či jinak znečištěné.

Kopřivy nejsou jediným produktem, který řetězce nabízí za nekřesťanské peníze, i když je člověk může najít na každém kroku. V obchodech tak můžete sehnat například mech zlevněný ze 199 na 149 korun, sušený bodlák za 130 korun, kameny za 79 korun nebo devět šišek z jedle za 95 korun.

Vysoká cena a absence logiky nejsou to jediné, nad čím lidem zůstává rozum stát. Silně kritizují zejména to, že obchody nabízejí běžné přírodní produkty v neekologickém plastovém balení. Kopřivy ve vaničce jsou zapařené, celofán není šiškám k ničemu dobrý. "Tolik zbytečnýho plastu! Stejně je nejlepší si kopřivu natrhat čerstvou, vždyť jí je všude plno," rozčiluje se Michaela.