Vepřové zdražilo skoro o pětinu. Ceny prý ale porostou ještě více!

Rostoucí poptávka po vepřovém v Číně může za značný nárůst cen i na českém trhu. Ještě letos v lednu se kilo masa prodávalo za 120 korun, nyní je už na 141,4 korunách.

Anketa Jaké maso máte nejradši? Vepřové 66 46 hlasů Hovězí 7 5 hlasů Drůbeží 17 12 hlasů Ryby 6 4 hlasy Jiné 1 1 hlas Maso nejím 3 2 hlasy Hlasovalo 70 lidí.

"Vepřové je v Číně oblíbenou součástí jídelníčku. V zemi však od loňska zuří epidemie afrického moru prasat, takže chovy jsou rozsáhle vybíjeny, aby se šíření nemoci zamezilo," vysvětlil ekonom Lukáš Kovanda.



Vzniklý výpadek kompenzuje Čína právě vyšším dovozem. V asijské zemi navíc roste poptávka i po jiných druzích masa. "Podle v neděli zveřejněných dat Čína meziročně zdvojnásobila dovoz vepřového do země, oproti září byl dovoz výše o desetinu. Import hovězího v říjnu meziročně stoupl o 63 procent," doplnil Kovanda.

Ani do budoucna to s cenami vepřového nevypadá příliš dobře. Začátkem roku slaví Číňané nový rok, kdy tradičně poptávka po mase ještě roste. "Zdražování vepřového přitom už v říjnu způsobilo v Číně nejvyšší inflaci za posledních sedm let. Cenové tlaky v oblasti vepřového zesílí tedy ještě minimálně v první polovině příštího roku celosvětově. V Česku je třeba počítat se zdražením vepřového o dalších patnáct až dvacet procent," odhaduje Kovanda.

