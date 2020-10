Herečka Veronika Čermák Macková ze seriálu Ulice přeje divákům pevné zdraví a pozitivní mysl v této zmatené době. Zároveň vyzývá Čechy, aby šli k volbám. Podle ní je to v tuto chvíli to nejjednodušší, co mohou lidé udělat pro lepší budoucnost.