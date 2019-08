Veselek už máme dost, řekli si v obci. Svatebčany chtěli zablokovat. VIDEO

Obyvatelům Neprobylic došla trpělivost. Kdysi poklidná vesnice o 160 obyvatelích se prý od jara do podzimu většinu víkendů kvůli hluku nevyspí. Svatebčané prý ruší noční klid, parkují, kde nemají a dělají nepořádek po vesnici. Proto se v sobotu obyvatelé Neprobylic rozhodli říci svatbám v jejich obci dost.

"Není tady noční klid, několikrát byla přivolána policie, ta ale přijede, odjede a za 10 minut je to tady zase. Ve dvě hodiny ráno jsem naměřil ze svého domu 120 db," řekl TV Nova jeden z místních.

Svatebčané už na místní působí jak červený hadr na býka. Na svatbu je nejprve nechtěli ani pustit, pak si to ale oba tábory vysvětlily.

"Nepustíme auta!" byli odhodláni místní. "Lidi vypadaj, že jsou naštvaný a možná budou dělat nějaký problémy," připustil jeden ze svatebčanů. "My vám to kazit nechceme, ale dospěli jsme k názoru, že už to u nás nejde jinak," vysvětlovali místní svatebčanům.





Problém vznikl po tom, co se pronajímatel stodoly rozhodl porušit dohodu, kterou s místními měl - tedy že tato sezóna už bude poslední.

"Nevidím důvod, proč bychom kvůli tomu měli ukončovat byznysové aktivity," řekl TV Nova majitel stodoly Josef Šnajbert.

"Obec má v tomto dost omezené pravomoce, tyto spory končí většinou u soudu," prozradil starosta Jiří Louda. Tam zřejmě doputuje i tento spor, který se pronajímatel prý už snažil s místními vyřešit po dobrém tím, že je pozval na grilování prasete.

"Byl jsem tady na tom praseti, jak jste dělal?" ptal se ho jeden z místních mužů. "No nebyl, ale vaše dcera ho tak kilo donesla k vám domů," bránil se Šnajbert.

"Takže vy jste se chtěl se sousedy dohodnout, pozval jste je na prase a teď jim to tady vyčítáte, jo?" zlobila se místní žena.

Právě stodoly a statky jako zázemí pro svatebčany v posledních letech zažívají boom. Pronajmout se dají už od 30 tisíc. Sehnat vhodný prostor a místo ale často bývá problém, svatebčané si ho většinou musí zamluvit minimálně rok dopředu.