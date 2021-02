Vesmírný souboj pokračuje. K Marsu úspěšně dorazila čínská sonda

V okolí Marsu je v posledních dnech plno. Včera k němu dorazila arabská sonda Naděje a dnes čínská sonda Ťchijen-wen. Už příští týden by je pak mělo doplnit americké vozítko z poslední z trojice výprav. Mise budou na Rudé planetě pátrat mimo jiné po stopách života.

Ve středu k Marsu úspěšně dorazila čínská sonda Tchien-wen. Měla by několik měsíců kroužit na oběžné dráze, to hlavní má ale teprve před sebou. V květnu má na povrch rudé planety vyslat speciální robotické vozítko.



Solárně napájený rover by měl přistát v kráteru Utopia Planitia, kde bude mimo jiné pátrat po podzemní vodě. Už v úterý na oběžnou dráhu planety úspěšně dorazila sonda Spojených arabských emirátů. Nadšení v Emirátech bylo o to větší, že šlo o vůbec první meziplanetární výpravu země.



"Tahle mise nikdy nebyla jen o cestě na Mars. Od začátku mise jsme věděli, že cesta na Mars je jen prostředkem k mnohem větším cílům," řekl ředitel projektu Omran Sharaf.

Sonda během sedmi měsíců urazila vzdálenost bezmála pět set milionů kilometrů a teď bude kolem rudé planety kroužit a zkoumat její atmosféru i klima. "Je to významné pro celý svět, protože jde o nový způsob zkoumání planet. Zároveň to má ale obrovský význam pro arabské země, protože když jsme dokázali tohle, můžeme dokázat i mnohem více a můžeme tak svým dílem přispět celému světu," informovala ministryně technologií Sarah al-Amiriová.



Už za osm dní by se k oběma misím měla připojit poslední, americká výprava. Rover Perseverance, tedy Vytrvalost by měl přistát v kráteru Džezero, odkud bude rudou planetu křižovat a hledat stopy života. Všechny tři mise odstartovaly v červenci loňského roku, protože pro cestu bylo vhodné postavení Země a Marsu. To se opakuje jen jednou za více než dva roky