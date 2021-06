Vesnice na Moravě mění po řádění tornáda podobu. Úklid stále pokračuje

Na záběrech centra Mikulčic je vidět, že zmizel rodinný dům, další domy mají plachty na střechách. Podobu změnila také jedna z nejpostiženějších ulic v Moravské Nové Vsi, která byla zavalená sutí. "Teprve začínáme vyklízet naše obydlí. Teď jsme vyklízeli, co doletělo všechno z družstva. Měli jsme plnou zahradu i dvůr plechových střech,“ popsal jeden z obyvatelů Moravské Nové Vsi.



Příběh 86leté paní Kučerové znáte. I před jejím domem už zmizela obrovská hromada. Trámy, tašky ze střechy i cihly, to všechno už hasiči odvezli za obec. Alespoň trochu se tam život vrací do doby, než na jihu Moravy úřadovalo tornádo. Problémy obyvatel ale dál zůstávají.



"Odvezli to v úterý. A ještě jednou tolik toho bude. Těžko se o tom mluví. Člověk to buduje 40 let a pak foukne vítr a je po tom,“ mrzí dalšího obyvatele.



Dobrovolníků stále neubývá. Přijeli tam třeba přerovští hokejisté. "To máme místo tréninku, domluvili jsme se s kluky. Myslíme si, že je vhodné pomoci,“ řekl hokejista Filip Dvořák.



Obrázek tornádem zasažených obcí se bude ale dál měnit. Mnozí lidé stále čekají na nemilosrdný verdikt statika.