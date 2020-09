Vesnici ochromila nákaza z hasičské zábavy, teď ale má důvod k radosti!

Výsledky plošného testování obyvatel z Nové Vsi na Plzeňsku neprokázaly další případy nákazy koronavirem. V pondělí to potvrdila krajská hygiena. Obec, která má téměř 300 obyvatel, se stala ohniskem poté, co tam po hasičské zábavě onemocnělo zhruba čtyřicet lidí.

Velký kámen ze srdce spadl obyvatelům Nové Vsi. Od čtvrtka napjatě čekali na výsledky plošného testování. "Já jsem nesmírně ráda, že jsem byla na testech, a že jsem negativní. A jsem ráda, že takhle vlastně dopadla celá vesnice. A doufám, že už všechno utichne," nechala se slyšet jedna z místních. Podobně mluví i starosta vesnice Miroslav Sedlák.

U čtyřiceti lidí, kteří se na konci srpna účastnili hasičské zábavy, testy Covid-19 prokázaly. Dalších více než sto padesát lidí se nechalo otestovat koncem minulého týdne. "Největší komplikace jsou s malým, protože toho nám poslali ze školy domů, protože je zrovna z téhle vsi," postěžoval si v pátek jeden z místních.

Vedení Nové Vsi minulý týden uzavřelo do odvolání obecní úřad, hospodu a potraviny. V obci také platí mimořádná hygienická opatření. "Musí se nosit roušky na veřejnosti, provádíme hromadnou dezinfekci veřejných prostor," vyjmenovává starosta Sedlák.

I navzdory tomu, že jsou výsledky všech lidí z hromadného testování negativní, zůstávají v platnosti mimořádná hygienická opatření. "Až do té doby, dokud i ti pozitivní budou po druhém odběru negativní," vzkázal ředitel hygienické stanice Přemysl Tomašuk. Podle hygieniků by to mohlo být během příštího týdne.