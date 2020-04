Hrdinou Británie je téměř stoletý Tom. Chozením vysbíral miliony pro lékaře

Bylo 8. dubna a 99letý Thomas Moore se poprvé vydal na svou charitativní cestu po zahradě. V té chvíli měl jediný cíl - vybrat tisíc liber, v přepočtu asi 31 tisíc korun, na podporu britských zdravotníků. Neměl nejmenší tušení, že bude do nemocnic za pár dní posílat mnohem, mnohem víc.

"Když se vlna zvedla, byli jsme všichni ohromení. Nemohl jsem uvěřit, kolik peněz se vybralo, pořád tomu nemůžeme uvěřit," vypráví Moore. Během prvních 24 hodin totiž lidé přispěli více než dvěma miliony korun.

Kapitán Tom ale svou výzvu neukončil a rozhodl se, že stokrát zahradu přejde za každou cenu. Původně to chtěl stihnout do svých 100. narozenin, které oslaví 30. dubna. Nasadil ale rychlé tempo a 100. kolečko na zahradě u domu své dcery, kde žije, ušel už ve čtvrtek.

"Jsem na něj neuvěřitelně pyšná. Věděli jsme, že můžeme vyprávět vzácný příběh. Sdíleli jsme ho s místními médii s tím, že pokud se nám podaří vybrat tisíc liber, budeme nadšení. Kdo by to byl řekl, co se během pár dní stane. Myslím, že by takový příběh nikdo nevymyslel," vypráví jeho dcera Hannah Ingram-Mooreová.

Z původně plánované částky jsou teď na účtu stovky milionů. Všechny peníze poputují na podporu britského zdravotnického personálu. "Díky, kapitáne Tome," salutovali válečnému veteránovi zdravotníci na videu z nemocnice. "Jste nám všem inspirací. Děkujeme Vám," přidal se britský ministr zdravotnictví Matt Hancock.

Sbírky se zatím zúčastnilo asi 700 tisíc lidí z celého světa. A i když výzvu splnil, bude kapitán Tom chodit po zahradě i nadále. Deset koleček denně plánuje do doby, dokud lidé budou ochotni zdravotníkům pomáhat.