Veterán Tom Moore, dárce milionů liber britskému zdravotnictví, byl hospitalizován kvůli covidu

Moore, známý veřejnosti jako kapitán Tom, bojoval v posledních několika týdnech se zápalem plic a nedávno mu také diagnostikovali Covid-19, napsala na Twitteru jeho dcera Hannah Ingram-Moore.

Veterán byl převezen do nemocnice v Bedfordu, protože měl potíže s dýcháním, uvedla jeho dcera. Podle ní však jeho stav není natolik vážný, aby musel být umístěn jednotce intenzivní péče.

"Víme, že skvělý personál v Bedfordské nemocnici udělá vše, co bude v jeho silách, aby si odpočinul a snad se co nejdříve vrátil domů," napsala jeho dcera.

