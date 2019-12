Většina chodců drží v ruce na přechodu telefon. Minulý rok to stálo život 113 z nich

Také chodci bývají z tohoto důvodu obětí srážky s motorovými vozidly a často mají tyto události fatální následky. Podle průzkumu agentury STEM/MARK a České asociace pojišťoven sice přes 80 % chodců sice souhlasí, že jsou ve větším nebezpečí, než když mobil v blízkosti vozovky nepoužívají, ale většina z nich to stejně dělá. V několika minulých měsících mohli lidé v sedmi velkých městech vidět v rámci kampaně České asociace pojišťoven symbolické obrysy těl a pomníčky, právě proto, aby připomněli chodcům, jak důležité je věnovat pozornost v křižovatkách a u silnic. Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven, ke kampani říká: „Kampaní Nepozornost zabíjí dlouhodobě upozorňujeme na problematiku nevěnování pozornosti provozu, tentokrát jsme zaměřili kampaň na chodce, protože se často věnují v blízkosti vozovky spíše mobilnímu telefonu než sledování provozu a výrazně zvyšují riziko nehody a vlastního zranění. Každý třetí den zemře jeden chodec při dopravní nehodě. Ti se například v blízkosti vozovek častěji dívají do mobilního telefonu než na silnici. Takové chování podle průzkumů přiznávají celé dvě třetiny chodců ve věku od 18 do 44 let. U dětí a mladistvých toto číslo může být patrně ještě vyšší.“

