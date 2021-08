Většina lidí používá antiperspirant špatně. Dermatologové řekli důvod

Pokud si nanášíte antiperspirant po ranní sprše nebo těsně před tím, než vyrazíte do společnosti, děláte podle odborníků špatně. Správně by se měl totiž používat před spaním.

Antiperspiranty byly vyvinuty k tomu, aby blokovaly potní žlázy a zabraňovaly tak úniku potu z nich. Používat jej proto po ranní hygieně nebo ve chvíli, kdy už se potíme, je proto podle odborníků zbytečné.

Nejvhodnější dobou k nanesení antiperspirant je prý večer. "V noci nejsou potní žlázy aktivní nebo jsou naplněné potem, což umožňuje, aby snadněji absorbovaly přísady antiperspirantu, což vede ke zlepšení jeho účinnosti a snížení podráždění kůže," uvedla dermatoložka Marisa Garschicková pro portál HowStuffWorks.

To potvrzuje i lékařský časopis British Journal of Dermatology, který tvrdí, že oproti rannímu použití zvyšuje noční aplikace antiperspirantu jeho efektivitu z 56 procent až na 73 procent.

Garschicková navíc upozorňuje, že by kůže měla být před aplikací suchá. "Pokud je pokožka při aplikaci antiperspirantu mokrá, může to nejen snížit účinnost, ale také to může vést k zarudnutí, podráždění a citlivosti, takže je nejlepší zajistit, aby byla oblast před aplikací zcela suchá," vysvětluje Garshicková.

Mnoho lidí navíc netuší, že mezi antiperspirantem a deodorantem je velký rozdíl. Deodoranty nepůsobí proti samotnému pocení, ale pouze kryjí zápach potu. Použít jej tak můžete kdykoliv.