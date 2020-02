Duchy si většina lidí sama přivolá, nedělejte to, radí expert na tajemno

Paranormální jevy jsou takové události, které nelze vysvětlit vědecky ani jinak racionálně. Mnoho lidí má záhady rádo, je to něco tajemného, ale už ne každý by chtěl takový zážitek prožít na vlastní kůži. Podívejte se na zajímavý rozhovor o entitách s profesionálem Jaroslavem Drábkem, který vypráví příběhy, které se mu a jeho týmu skutečně staly.

Specialista na boj s entitami Jaroslav Drábek se 29 let zabývá léčitelstvím a alternativní medicínou, je schopný pomocí proutku najít vodu a o paranormálních jevech dokonce přednáší ve škole. Popisuje nevysvětlitelné stíny, zvuky, nebo i pohyb předmětů, které nemají důvod se hýbat. Může jít také o různé projevy například na kůži nebo nevysvětlitelná zranění, která se objevila sama od sebe.

„Do teď se naší skupině EPRV777 (European Paranormal Real Voices) za nějakých 16 let podařilo vyřešit přes 500 případů,“ říká odborník na paranormální jevy a zakladatel skupiny EPRV777 Jaroslav Drábek. Nejezdí ale za každým, kdo mu zavolá, že má doma problémy s duchem. Nejdříve se snaží v klidu poradit, zjistit, co přesně člověk vidí, cítí, co se mu děje za nevysvětlitelné věci a poté ze své dlouholeté praxe zjišťuje, jestli může jít o nějakou entitu.

"Mám i 10 telefonátů denně. Z 90 % případů se ale ukáže, že jde o jinou příčinu než paranormální jev. Lidé si například stěžují na spánkové paralýzy, ty se sice lehce můžou zaměnit s útokem entity, ale ve většině případů jde třeba o vliv spodní vody, silné vlnění elektromagnetického pole, množství radonu nebo iontové nerovnováze v místnosti,“ vysvětluje Drábek.

K jeho práci je třeba hledání v kronikách i na internetu, jestli s místem není spjatá nějaká zlá událost jako vražda, sebevražda, požár, nevyřešené dědictví, spory v rodině a další. Je tedy důležité rozlišit, jestli jde o technický problém nebo může jít o ducha.



"Když skutečně tu paranormální aktivitu mají, vidí třeba postavy v kápi bez nohou, jde o shluk energie, každý může vidět trochu něco jiného. Nebo pohyb předmětů, autíčko najednou popojede o dva metry dopředu. Častá je taky změna teploty v místnosti. Může jít i o šťouchnutí, vy spadnete, ale víte, že jste nezakopli sami od sebe,“ popisuje odborník.



Duchy lze najít pomocí přístrojů, přes které s pan Drábek dokáže i komunikovat. Zároveň ale nedoporučuje hledat je nebo zahrávat si s vyvoláváním mrtvých, může se nám to totiž nehezky vymstít. Během své praxe se setkal s mnoha entitami, většinu z nich si lidé přivolali sami. Podívejte se na rozhovor pod titulkem článku, kde uslyšíte příběhy, které nechcete, aby se staly právě vám.