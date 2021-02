Většina lidí si myje vlasy špatně. Kadeřnice vysvětluje správný postup

Mytí vlasů se zdá jako naprosto běžná záležitost, kterou zvládne každý a při které se nedá nic pokazit. Podle kadeřnice to ale většina lidí dělá špatně. Základem je přitom naprosto jednoduchá věc. Podívejte se, jak vypadá podle ní správný postup.

Namočit vlasy, nanést šampón, napěnit a opláchnout. Zdá se, že při mytí vlasů není možné udělat žádnou chybu. Tuto domněnku však kadeřnice Felicity z Kalifornie vyvrací. "Všimla jsem si, že ne každý to ví. Takže tady je můj tip. Musíte si vlasy šampónem umýt dvakrát, ne jednou," napsala na twitteru.

"Poprvé vlasy zbavíte mastnoty a nahromaděných nečistot. Teprve když si je umyjete podruhé, šampón dokáže udělat to, k čemu je určen," vysvětlila. To ale není všechno. Šampón byste si podle ní měli nanášet pouze na pokožku hlavy. Po opláchnutí pak pěna bude stékat prostředkem až ke konečkům.

Kondicionér by se měl nanášet naopak jen na střed a konečky vlasů. Pomocí prstů nebo širokého kartáče na vlasy ho pak jemně vmasírujte do vlasů. "A nezapomeňte, že byste si vlasy měli mýt jen dvakrát až třikrát týdně. Příliš mnoho mytí totiž může způsobit poškození vlasů," dodala na závěr.

Její tip získal velký ohlas. Ne všechny reakce byly pozitivní, někteří to ale vyzkoušeli a byli nadšení. "Rozhodla jsem se vyzkoušet si umýt vlasy šampónem dvakrát a děkuji. Nemůžu uvěřit, jak velký rozdíl to je. Je mi 26 let a až teď jsem se naučila si správně mýt vlasy," okomentovala příspěvek Julie.

Použít šampón dvakrát za sebou lidi nepřekvapilo tolik, jako rada mýt si vlasy jen dvakrát až třikrát týdně. "I když mám velmi mastné vlasy?" zeptala se jedna žena v komentářích. "Ano, ve skutečnosti to hodně pomůže, pokud máte mastné vlasy. A ujistěte se, že nepoužíváte kondicionér na pokožku hlavy," zdůraznila Felicity.