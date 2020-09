Většina lidí souhlasí s rouškovným. I ti, kteří jej považují za populismus

Více než polovina Čechů souhlasí s vyplacením rouškovného pro seniory. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Stem/Mark. Která skupina by si rouškovné zasloužila podle vás? Hlasujte v anketě na konci článku!

S rouškovným nejvíce podle průzkumu souhlasí ženy, senioři, lidé bez maturity a lidé s kladným postojem k vládě a voliče ANO a ČSSD. "Podle šesti z deseti lidí jde v tomto směru o jakýsi předvolební úplatek či populismus ze strany vlády. Tento názor zastává dokonce i třetina těch, kteří s tímto jednorázovým příspěvkem pro seniory souhlasí," uvedla agentura k výzkumu.



Souhlas s rouškovným se velmi liší podle věku. Zatímco ve skupině lidí mezi 18 až 29 lety s ním souhlasí 37 procent lidí a 59 je proti, u skupiny ve věku nad 60 let souhlasí 71 procent a 27 je proti.

Souhlas s rouškovným dle věkových kategorií



Agentura také zjišťovala, na koho podle tázaných nejvíce koronakrize dopadla. Lidí do 54 let i starší lidé se shodli, že to byly samoživitelky, shoda panovala i u rodin s dětmi. Velké rozdíly ale byly u seniorů, kde starší lidé hodnotili, že koronakrize na ně dopadla hůře než na podnikatele, lidé do 54 let si mysleli pravý opak.

Nejvíce zasažené skupiny v rámci koronakrize



Mezi otázky ve výzkumu také patřilo, jak si lidé myslí, že senioři se získaným rouškovným naloží. "Zatímco senioři častěji zmiňují, že si budou sami spořit, a peníze se tak do ekonomiky nedostanou, dle názoru mladších ročníků spíš investují do nadcházejících Vánoc (příspěvek mají dostat v prosinci 2020) nebo na spoření pro děti a vnoučata," objasnila agentura.

Způsob naložení s jednorázovým příspěvkem 5.000,- Kč



Průzkumu se zúčastnilo celkem 804 obyvatel České republiky starších 18 let.

