Vévodkyně Kate dává přehnaně najevo, že čtvrté dítě nebude

Králův pohár se pořádá už od roku 1992. Organizuje ho Královský závodní klub a Rally asociace. Královská rodina je s ním odjakživa spojena, proto ani letos na leteckém závodu nechyběla. Pod drobnohledem fotoaparátů byla zejména vévodkyně Kate. Lidé i média ji sledují z jednoho jediného důvodu.







Zkoumají, zda není počtvrté těhotná. Nutno podotknout, že tomu mnohdy sama nahrává. Volné šaty, které tak ráda nosívá, dávají prostor ke spekulacím. Kate se zřejmě rozhodla, že jim letos zamezí a šla na to dobře. Například měla obarvené vlasy - ty si těhotné ženy obvykle nebarví. Mohlo by to poškodit plod.



Lidé ale také zaznamenali její stylový model. Na sebe si vzala tričko, které mělo extrémně zdůrazněný pas. Slušivý svršek stojí bezmála čtyři tisíce korun. Dále si na sebe vzala kalhoty s vysokým pasem, které nosí čím dál častěji.







Stejně tak jako zúžené šaty. Už dříve si na sebe vzala pro změnu zelené šaty, které také ukazovaly, jak hubená je. Na fanoušky to může působit, jakoby dávala najevo, že na čtvrté dítě je ještě čas. Charlotte, George a Louis jí zřejmě zatím stačí.