Vévodkyně Kate si píše tajný deník, řešila v něm i Meghan Markleovou

Složité vztahy mezi vévodkyní Kate a princem Williamem na jedné straně a Meghan Markleovou a princem Harrym na straně druhé jsou už dlouho veřejným tajemstvím. Ačkoliv je královská rodina odmítá komentovat, z jejího okolí prosakuje, že spolu slavné manželské páry vůbec nemluví.

Jejich spory se měly vystupňovat po jarním rozhodnutí Harryho s Meghan vzdát se svého postavení ve šlechtickém rodu a odstěhovat se do americké Kalifornie. A podle informací portálu New Idea si Kate o napětí v rodině vede tajný deník.

"Pro Kate je psaní deníku nejlepším způsobem, jak upustit páru, ujasnit si, co ji štve a navrhnout řešení, které nevyvolá další hádky. Je v tomhle staromódní. Přestože si s Williamem říkají skoro všechno a otevřená je i ke královně Alžbětě, něco si raději nechává pro sebe," řekl webu zdroj, který je obeznámen se situací v Kensingtonském paláci.

Kate je prý schopná nad deníkem trávit hodiny denně, kromě svých myšlenek v něm uchovává i rodinné fotky. "Zachází do takových detailů, že kdyby se deník ocitl ve špatných rukou, byla by to katastrofa. Jsou v něm největší tajemství královské rodiny z posledních let," pokračoval zdroj.

Kate se prý stále nesmířila s rozhodnutím Meghan a Harryho hodit královskou rodinu přes palubu a žít si po svém ve Spojených státech. Podle kontroverzní knihy Cesta za svobodou není vyloučeno, že se manželské páry už nikdy neusmíří. A kdyby si Meghan přečetla, co o ní Kate napsala, bylo by to prý definitivní.

