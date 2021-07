Vévodkyně Kate trpí kvůli covidu! Přijde o Williamův velký den

Vévodkyně Kate je už šestým dnem v izolaci. Minulý týden přišla do styku s člověkem, který má covid, a musela se zavřít doma. Pro manželku prince Williama to není nic příjemného. Přichází o společenské události, na nichž by za normálních okolností nemohla chybět. Jednou z nich je i charitativní zápas v pólu.