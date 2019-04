Věž kostela v Hranicích se hroutí. Město uzavřelo celé okolí

To, že věž barokního kostela je v katastrofálním stavu a může kdykoliv k zemi, radnice zjistila náhodou. Ze snímků, které pořídil pracovník úřadu - vášnivý fotograf. "Všechno stárne, to znamená, že jisté věci, postupem času podléhají zničení. Asi přišla řada teď na tu věžičku," komentoval to páter Janusz Lomzik z římskokatolické farnosti.

Pokud by její ztrouchnivělá konstrukce nevydržela, pád z 30metrové výšky by byl devastující. "Posoudil nám to statik, který potvrdil, že je to opravdu nebezpečné," uvedl mluvčí městského úřadu v Hranicích Petr Bakovský.

Náměstí osmnáctitisícového města je téměř vylidněné. Platí tady zákaz vjezdu všem vozidlům a lidé mohou jenom tam, kde je bezpečně.

Do věže památky staré 270 let není možné se dostat. Navíc klempíři byli na střeše budovy naposled v 70. letech minulého století.

Situaci komplikuje a prodlužuje špatné počasí a hlavně silný nárazový vítr. "Vyzvali jsme vlastníka, aby tu závadu odstranil, ale firmy nechtějí v tomto silném větru tam pouštět pracovníky," doplnil mluvčí radnice.

V nejbližší době, jak ustoupí vítr, budeme chtít sundat věžičku dolů, no a kompletně ji opravit. A po vykonání těchto prací bude zpátky usazena na svém místě.