Dalších 17 let má strávit za mřížemi vězeň, který se podle soudu před rokem pokusil zabít dozorkyni. Zaútočil na ni poté, co za ním do věznice ve Všehrdech na Chomutovsku nedorazila návštěva. Frustraci si na dozorkyni vybíjel tak agresivně, že byl souzen za pokus o vraždu.