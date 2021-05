Vězni se vzbouřili na Mostecku, strůjcům hrozí dalších 10 let

Dvě stovky vězňů vzaly do rukou vše, co našly, od nádobí, po židle a bouchaly do mříží. Vzpoura byla slyšet stovky metrů daleko.

"Prasklo něco, bouchali do všeho, rachot byl velkej. Byly fámy, že pouštěj někde na Moravě, že je pustí skrz koronavirus, tak se vzbouřili," uvedl svědek Vladimír Ščepko.

Situaci se podařilo dostat pod kontrolu před půlnocí. Do práce ale museli všichni dozorci, asistovala i policie. "Ucpaly se tady silnice, nahoře i dole, že nemohl nikdo jezdit, jenom bachaři se přivolávali, zásahovka přijela a pak už byl klid," pokračoval.

"Tam je v noci pár lidí, těch bachařů. To všechno, co je na ranní, to najelo. Udělali si pořádek," doplnil Ščepko.

Během další noci se věznice otřásala v základech znovu. Do vzpoury se zapojilo už na 400 vězňů. Vězeňské službě se ale podařilo situaci uklidnit během několika desítek minut.

Policie ve středu ukončila vyšetřování a navrhla obžalovat dva vězně, k současnému trestu jim hrozí navíc ještě 10leté vězení.