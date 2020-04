Věznice jako časovaná bomba? Zatím se nákaza odsouzeným vyhýbá

Velké obavy o odsouzené mají kvůli koronaviru jejich blízcí. Přeplněné věznice, mnoho lidí na malém prostoru a kontakt s dozorci, kteří se normálně pohybují venku, to vypadá jako ideální kombinace pro rozšíření epidemie. Vězeňská služba uklidňuje, že přijala přísná opatření a virus se mezi odsouzené nedostal.

"Věznice jsou časovaná bomba. Podmínky v českých věznicích jsou stokrát horší, než v domovech seniorů a vidíte, co to tam dělá. Ve věznicích je strašně lidí na malém prostoru. Na cele 10 m2 je třeba šest lidí 23 hodin denně," upozornil místopředseda Spolku Šalamoun Václav Peričevič, který se podmínkami v českých věznicích dlouhodobě zabývá.

Zákaz návštěv ve věznicích bylo jedno z prvních opatření hned v počátku šíření nemoci. Vězeňská služba uklidňuje, že opatření přijala včas a že je v případě vypuknutí epidemie připravena krizový stav řešit.

"Kromě řady jiných protiepidemických opatření Vězeňská služba ČR zavedla povinné bezkontaktní měření tělesné teploty všem osobám, které vstupují do věznic, vazebních věznic, ústavů pro výkon zabezpečovací detence a dalších našich zařízení. V případě, že u příchozí osoby je zjištěna zvýšená tělesná teplota, nemůže do těchto objektů vstoupit," uvedla pro TN.cz mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová.

Místo návštěv mohou blízcí častěji s odsouzenými telefonovat a mohou je vidět alespoň přes Skype, přesto o své blízké mají velké obavy a ve skupinách, kde spolu komunikují, se vzájemně upozorňují na věznice, kde podle nich už je karanténa či podezření na virus.

Vzhledem k zákazu návštěv by se do věznice virus mohl dostat podobně jako v případě domovů seniorů – přinést by jej tam mohli zaměstnanci. Podle Kučerové bylo ke středečnímu poledni devět příslušníků Vězeňské služby a zaměstnanců věznic, u nichž se nákaza potvrdila.

Zaměstnanci, kteří s nemocnými kolegy přišli do styku, zůstávají doma, vězni jsou izolováni od ostatních. Mezi odsouzenými zatím nebyl žádný nakažený. Karanténou prošla zatím jedna věznice. Z taktických a bezpečnostních důvodů ovšem Kučerová nemohla upřesnit, jaký režim kvůli nákaze ve věznicích panuje, ujistila ale, že všechna potřebná opatření ve všech věznicích jsou nastolena a fungují.

"Ač nepochybně Vězeňská služba ČR činí všemožné opatření, dřív nebo později k nakažení z logických důvodů dojde a pak to bude problém velmi fatální," bojí se Peričevič. Vězeňská služba podle něj není vybavena přístroji, které by umožnily starat se o pacienta v kritickém stavu.

Podle Kučerové se vězni, kteří nastupují do výkonu trestu, nebo ti, kteří jsou ve vazbě, v případě, že se u nich projeví příznaky, převážejí na infekční oddělení nemocnice v brněnské věznici. U těch, kteří si již trest odpykávají, se přistupuje buďto k izolaci, nebo v případě vážnějších příznaků k převozu do normální nemocnice.

Blízcí odsouzených upínali naděje k amnestii, která by těm odsouzeným za nejméně závažné trestné činy umožnila věznici opustit. K takovému kroku přistoupili minulý týden ve Velké Británii, kde ministerstvo spravedlnosti rozhodlo o propuštění čtyř tisíc odsouzených, kteří podle něj nepředstavovali velké riziko pro společnost, a jejich trest se zároveň blížil ke konci. Amnestii ale v Česku může vyhlásit jen prezident a Miloš Zeman již deklaroval, že něco takového rozhodně neudělá.