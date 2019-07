Věznice jsou přeplněné! Nové ale stavět nebudou, ani v Králíkách

V Česku se zatím nové věznice stavět nebudou, přestože ty staré jsou přeplněné. Vězeňská služba chce naopak rozšiřovat současná zařízení tak, aby se do nich vešlo dalších 400 vězňů. A to znamená, že stavět se nebude nové vězení ani v Králíkách na Orlickoústecku. Přímo ve městě to potvrdila ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která tam vyrazila na svou první větší cestu.