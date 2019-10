Věznice jsou přeplněné, vláda to chce změnit! Cílem jsou alternativní tresty

Vláda chce motivovat soudce k ukládání alternativních trestů a odsouzené k jejich plnění. Jde například o vykonávání obecně prospěšných prací nebo o domácí vězení, které porušuje 40 % sledovaných. I přesto je to podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové vhodná cesta, jak ulevit přeplněným věznicím.

Až 6924 trestů obecně prospěšných prací a 200 trestů domácího vězení, to jsou čísla roku 2018. Česko patří v trestech odpykávaných mimo věznici k evropskému nadprůměru. Ministerstvo spravedlnosti chce čísla dál zvedat a to i přesto, že téměř polovina odsouzených porušuje pravidla.

"Máme poněkud nafouklé věznice a je tu tendence, abychom prosazovali alternativní tresty. Tato novela, která dnes prošla, to umožňuje a zjednodušuje," vysvětlila ministryně spravedlnosti Marie Benešová na úterní tiskové konferenci.

Odsouzené má nově motivovat zrušení dohledu probačního úředníka - v případě, že bude pachatel žít spořádaně. Zrychlit se mají prodlevy mezi uložením trestu a započetím jeho výkonu. "Je to pro ně výhodnější a to oni samozřejmě rychle pochopí," uvedla Benešová. Cílem alternativních trestů je, aby mohl odsouzený chodit do práce, platit dluhy a odškodné nebo pečovat o děti.

Obecně prospěšné práce

Ve svém volném čase, až 300 hodin a bezplatně. Taková jsou pravidla trestu obecně prospěšných prací - jde především o úklidové nebo stavební práce. "Nedostatečné nástroje v rukou probačních úředníků při výkonu dohledu a kontroly způsobují, že se vytrácí ochota odsouzených spolupracovat a plnit jim uložené povinnosti," uvedla Probační a mediační služba.

Pokud není plnění prospěšných prací zrovna ukázkové nebo odsouzený do práce nechodí, přichází probační služba s návrhem přísnějšího trestu.

Domácí vězení

Za rok fungování vězeňských náramků porušilo pravidla už 40 procent odsouzených. Častým prohřeškem jsou pozdní návraty domů. "O pravidlech trestu rozhoduje soudce ve svém rozhodnutí, dotyčný musí být doma řádově od osmi hodin večer do šesti do rána a víkendy a svátky musí trávit celé doma," řekl Marek Netočný, ředitel odboru elektronického monitorovacího systému ministerstva spravedlnosti.

Přísně trestané je sejmutí náramku. Sedm z více než 300 odsouzených k domácímu vězení skončilo za porušování pravidel za mřížemi.