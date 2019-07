Víc kamenů než vody. Řeky v Česku mají sotva čtvrtinový průtok!

Situace na řekách je mimořádně kritická. Více než 150 měřících stanic po celé republice vykazuje hranici sucha a to jsou jen vetší toky. Na menších říčkách a potocích, kde je situace nejhorší, se ani neměří.

Na suchu je i řeka Jihlava - normálně je tady vody po kolena, teď tudy projdete suchou nohou. "Těmi nejpostiženějšími toky v povodí Moravy jsou například Bečva, Bystřice nebo Bobrůvka," vypočítává mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

V povodí Vltavy je na tom nejhůř Lužnice, kde je podle vodohospodářů oproti dlouhodobému červencovému průměru pouhých 13 procent vody.

Problémy to dělá vodákům po celé republice. Nesjízdné jsou desítky řek. Třeba Sázava, skoro celá Lužnice nebo Berounka. Na jihu Čech jsou na hranici splavnosti horní tok Vltavy a spodní část Otavy.

Situace je natolik vážná, že řada měst lidem už zakázala čerpat vodu z řek. Naposledy před pár dny Česká Lípa.

Celou soustavu u nás v uvozovkách nad vodou drží už jen přehrady. Z nich vodohospodáři vodu upouštějí tak, aby v řekách alespoň nějaká byla.

Na historických minimech jsou i stavy podzemních vod a stále klesají. Aby se jejich stav doplnil, muselo by podle hydrologů po dobu pěti následujících let napršet alespoň 1500 milimetrů na metr čtvereční ročně - jenže to je zhruba dvakrát víc než třeba v loňském roce.