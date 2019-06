ZMĚNY OD ČERVNA: Víc peněz pro lidi v exekuci a jiné jízdní řády

1. Lidem v exekuci zůstane více peněz

Od 1. června začínají platit nová pravidla pro pracující Čechy v exekuci, kteří částí výplaty umořují své dluhy nebo třeba nezaplacené výživné.

A je to změna k lepšímu - dlužníkům totiž nově zůstane víc peněz pro jejich vlastní potřebu, protože se zvedá takzvaná nezabavitelná částka. Její výši určuje mimo jiné i počet dětí, které musí dlužník živit. Více informací ZDE.

2. Změny ve vlakových jízdních řádech

České dráhy s platností od 9. června opět mění jízdní řády a přecházejí na letní režim. Firma už oznámila, že mimo jiné posílí spojení Prahy s Bratislavou a posune odjezdy a příjezdy některých mezinárodních souprav. Vyjedou také letní sezónní vlaky do Tater a k Baltu.

"Změny ve vnitrostátní dopravě jsou také připravené, detailně je představíme v nejbližších dnech," řekl ve čtvrtek po dotazu TN.cz mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

3. Městská hromadná doprava přechází na letní režim

Změny ovšem nečekají jen vlakovou dopravu. Kvůli blížícím se letním prázdninám se totiž výrazně promění i jízdní řády MHD a také některých linek, které zajišťují kraje.

Trvalé změny linek oznámila například Pražská integrovaná doprava (PID), která se kromě hlavního města stará i o dopravu ve Středočeském kraji.

Novinky navázané na změnu vlakových jízdních řádů 9. června už uveřejnil také Ústecký kraj, který chystá některé změny na červen a další pak na letní prázdniny.

4. Daň z nemovitosti pro opozdilce

Daň z nemovitosti je sice splatná do 31. května, finanční úřady ale myslí i na opozdilce a lajdáky. Daň je tak možné zaplatit ještě do pěti pracovních dnů od konce termínu, což letos připadá na šestého června. Od sedmého už nasakakuje penále.

5. Nový ceník České pošty

Česká pošta od 1. června vydává nový ceník svých služeb.Chystá zavedení poplatku za dosílku, tedy za jednorázovou změnu místa dodání. To platí pro doporučenou zásilku, firemní doporučenou zásilku a cenné psaní. Zatím bylo možné u těchto zásilek měnit místo dodání bez poplatku, nově služba vyjde až na 30 korun. Více si přečtěte zde.



Další změny se týkají služby Balík komplet. Tato služba zahrnuje poštovné, obal pro zásilku, vyzvednutí u odesílatele a doručení adresátovi do druhého dne. Nyní je cena 149 korun pro váhu do 7 kilogramů. Nově bude zásilka s nejdelší stranou do 35 centimetrů a s doporučenou váhou 7 kilogramů stát 159 korun, zásilka s nejdelší hranou do 50 centimetrů a doporučenou váhou 10 kilogramů pak 189 korun.