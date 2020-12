Víc škody než užitku. Kvůli daňovému balíčku se Kalousek pustil do Zemana

"Sděluji, že jsem se rozhodl svůj podpis pod tento zákon nepřipojit. Důvodem je skutečnost, že součástí zákona je novela zákona o daních," uvádí prezident v dopise adresovaném předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO).

Hlavě státu vadí například to, že poslanci kývli na zvýšení slevy na dani v příštím i přespříštím roce. Zeman zdůraznil, že "při odhadovaném dopadu až 90 miliard korun (to může) výrazným způsobem prohloubit nepříznivý vývoj veřejných financí, zejména státního rozpočtu." A schválené změny daní označil za projev snížené míry odpovědnosti.



"Uvedený zákon vracím, vážený pane předsedo, k dalšímu opatření," uzavřel dopis Miloš Zeman.

"Což o to, pravdu prezident má. Svým rozhodnutím však způsobí pouze to, že zákon bude účinný později než 1. ledna, což způsobí řadu problémů. Takže tím napáchá mnohem víc škody než užitku. Jako ostatně vždycky," zlobí se na twitteru Kalousek. Konkrétní problémy, které má na mysli, ale nespecifikoval.

