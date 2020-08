Víc vyděláte, víc zaplatíte? Ministryně Schillerová popsala změny daní

"Hnutí ANO mělo ve svém volebním programu, že superhrubou mzdu zruší. A my jsme se k tomu zavázali v programovém prohlášení vlády. Koneckonců, je to podvod z dob minulých, kdy tehdejší pravicová vláda slíbila zaměstnancům 15procentní daň a pak jí to nevycházelo. Tak tam dala superhrubou mzdu, tedy vyšší základ pro výpočet daně. Takže efektivní zdanění pro zaměstnance, který vlastně daní část odvodů na sociální a zdravotní pojištění, je v důsledku toho 20,1 %," vyjádřila se ministryně Schillerová pro Lidovky.

Šéfka resortu financí řekla, že v roce 2018 návrh na snížení daně po zrušení superhrubé mzdy dokonce předložila Andreji Babišovi (ANO). Ukázalo se ale, že změny nejsou tak jednoduché. "Pro živnostníky a další, kteří nemají příjem od zaměstnavatele, nýbrž si platí mzdu sami, odečítají si náklady a sami si platí celé odvody, by to znamenalo zvýšení placené daně," vysvětlila.

Problém ministerstvo plánovalo vyřešit tak, že by si podnikatelé mohli tři čtvrtiny zaplaceného pojistného dát mezi výdaje. Ani tohle řešení se však neukázalo jako efektivní – pro některé poplatníky stále představovalo citelné zvýšení daně, což bylo v rozporu s programovým prohlášením ANO.

Plánovaná daň 15 % by podle Schillerové narovnala rozdíl mezi jednotlivými skupinami. "Máme 4,5 milionu zaměstnanců a ti teď platí 20,1 %, zatímco všichni ostatní, kdo se zaměstnávají sami, takže u nich superhrubá mzda neexistuje, jen 15. Je ale třeba si říci na rovinu, že to má velký rozpočtový dopad. Máme spočítáno, že při těch 15 % je to mínus 90 miliard. Něco z toho se vrátí na DPH, protože lidé s vyšší výplatou více utratí. Takže řekněme minus 76 miliard," vypočítala ministryně financí.

Premiér Babiš navrhuje historicky nejvyšší snížení přímých daní:

Pomoc zaměstnancům je podle Schillerové zásadní. Česko se dle jejích slov nachází v nejhlubší krizi od 30. let minulého století a je třeba podpořit spotřebu. Jeden z problémů, který bude třeba dále řešit, je tzv. solidární přirážka.

Lidé s platem vyšším, než je čtyřnásobek průměrné mzdy, dodatečně platí další sedmiprocentní daň. Pokud vláda zruší superhrubou mzdu, bude třeba vyřešit i to, jak naložit se solidární přirážkou.

"Jediná cesta je progresivní zdanění. Nevidím důvod, aby vysokopříjmoví lidé platili 15 %. Tím se nám strašně rozevřou nůžky mezi tím, kolik kdo na zrušení superhrubé mzdy a snížení rovné daně vydělá," řekla Schillerová.

Uznala, že v tomto případě je také třeba jasně stanovit, co je vysoký příjem – zda zůstane u čtyřnásobku průměrné mzdy, nebo půjde o jinou částku. "Klidně mohu mluvit o sobě – proč já bych měla platit 15 %?" prohlásila ministryně financí.

Změnu zdanění je dle šéfky resortu financí třeba ještě projednat. Sama počítá s variantou 19% daně a jejím odstupňováním až na avizovaných 15 %. Pokud by daň činila 19 %, v příjmech veřejných rozpočtů by chybělo zhruba 27 miliard.

Kde se bude hledat náhrada za výpadek příjmů v případě, že koaliční rada schválí 15% daň, je dle Schillerové záležitostí příštího roku. "Než se na tom dohodneme, musím znát především výhled rozpočtu na rok 2021," tvrdí ministryně s tím, že pro přesný odhad propadu příjmů je třeba znát rozpočtové rámce i pro roky 2022 a 2023.

"Musíme si říct, co jsou naše priority. Bylo jasně řečeno, že se touhle krizí musíme proinvestovat," řekla Schillerová. S návrhem ČSSD na zavedení bankovní či sektorové daně nesouhlasí. "Získali bychom tím řekněme 10 až 14 miliard ročně a získali bychom to jednou, dvakrát. Naopak by se mohlo stát, že bychom přišli o mnohem víc," tvrdí.

Hrozí prý, že banky přesunou svá sídla jinam a v Česku ponechají pouze pobočky. Hlasy opoziční ODS, která pro zrušení superhrubé mzdy a snížení daně na 15 % nabídla podporu, si prý vládní strana pomáhat nehodlá. Důvodem je prý to, že superhrubou mzdu a zvyšování daní zavedla právě vláda ODS.

Téma vysokých odvodů na sociální a zdravotní pojištění ministerstvo aktuálně neřeší. Jak vysoký nakonec bude schodek státního rozpočtu, ministryně neupřesnila.

Několik miliard plánuje šéfka resortu financí uspořit na provozu úřadů. "Chystám sérii návrhů provozních úspor pro jednotlivé resorty. Chci vrátit nespotřebované platové nároky z neobsazených míst, které si resorty šetří na odměny, ale také peníze, které nespotřebovaly na investice," popsala s tím, že pozornost zaměří také na problematiku hazardu.

Navyšování daní prý v plánu není – cílem je přimět lidi více utrácet. Před druhým čtením v Poslanecké sněmovně je také digitální daň. Ministryně Schillerová v souvislosti s ní podpořila dva pozměňovací návrhy. Jeden se týká odkladu účinnosti na 1. ledna 2021 a druhý snížení sazby ze sedmi na pět procent. V případě digitální daně by dle svých slov uvítala řešení v rámci celé Evropské unie.





Zaměstnanci by mohli odvádět daň z hrubé mzdy už od příštího roku: