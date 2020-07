Více než 350 slonů záhadně zemřelo! Nikdo netuší proč

První případ záhadného úhynu skupiny slonů v deltě Okavango se objevil na začátku května. Do konce měsíce zemřelo 169 jedinců a k polovině června se počet zdvojnásobil. Zhruba 70 procent mrtvých slonů se našlo kolem jezírek a vodních jam, píše portál The Guardian s odvoláním na anonymní zdroje.

Úřady v Botswaně nemají výsledky testů vzorků, ze kterých by se dalo zjistit, zda existuje nějaké riziko pro místní obyvatele. Podle posledních údajů by je měly znát během týdnů. Příčina masivního úhynu slonů tak stále není známá. Anthrax, o kterém přírodovědci uvažovali původně, byl jako možnost vyloučen.

Fotky uhynulých slonů:

Around 500 elephants have died in Botswana in last few days. Described as a conservation disaster in which elephants are dying mysteriously in clusters. Tragic. https://t.co/ZcGKM5zonK pic.twitter.com/GgQtw4mtBA