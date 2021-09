Více než 70 % dětí v Česku dostává kapesné. Podívejte se, za co ho utrácí

Přes 70 % českých dětí dostává kapesné. Téměř polovina rodičů ho vyplácí pravidelně jednou za týden nebo za měsíc. Jejich ratolesti pak nejvíce utrácí za sladkosti a různé drobnosti. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace (ČBA) a agentury Ipsos.

Sedm z deseti dětí v Česku dostává od svých rodičů kapesné. V průměru mají 250 korun měsíčně a 73 % rodičů peníze vyplácí buď pravidelně, nebo nepravidelně.



"Odměňovat děti nebo jim dávat kapesné, patří k prvním krokům rozvoje finanční gramotnosti. Než se pro to rozhodneme, je dobré dítě se světem financí a hodnotou peněz ale trochu seznámit. Měli bychom jim vysvětlit, že z každého příspěvku by si měly část spořit pro případ, že by si chtěly koupit něco většího. V budoucnu pak pro ně bude mnohem snazší pochopit, že z peněz, které mají, si musí vytvářet finanční rezervy,“ radí Lucie Nápravová z České bankovní asociace (ČBA).



Výše kapesného se poté liší podle věku dětí. Více než polovina rodičů dává kapesné svým potomkům už v předškolním věku, a to v průměru 100 korun měsíčně. Při nástupu do školy se pak částka zvedá úměrně s potřebami dítěte. Mladší žáci berou v průměru 130 korun za měsíc, starší pak 280 korun. Po skončení základní školy dostávají děti do doby, než mají vlastní příjmy, průměrně 480 korun.



Přibližně 19 % dětí se samo rozhoduje, za co peníze utratí. Nejčastěji si za kapesné pořizují sladkosti a drobnosti (58 %), kosmetiku (12 %), investují do videoher (10 %), oblečení (9 %) nebo si pořídí elektroniku (8 %).



V případě, že potomkům peníze dojdou, by měli být rodiče důslední a nedávat jim další. Právě této rady se drží zhruba pětina rodičů. Odborníci doporučují také s dětmi o penězích mluvit už od malička a posilovat tak jejich finanční gramotnost. Svoji nedílnou součást by navíc měl sehrát také stát, a to prostřednictvím školské výuky. Právě tohoto názoru je 68 % obyvatelstva.

Podle odborníků je kapesné pro děti dobré. Více se dozvíte v následující reportáži: