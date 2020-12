Více než polovina ojetin má handsfree, obliba autonomních bezpečnostních prvků rapidně roste

ABS a alespoň jeden airbag ve voze je již v českých autobazarech standardem a automobil bez této výbavy prakticky nekoupíte. Z bezpečnostních prvků je nejvíce na vzestupu systém pro hlídání vybočení z jízdního pruhu, systém pro hlídání mrtvého úhlu nebo funkce automatického zastavení před překážkou. Počet prodaných automobilů s těmito funkcemi byl oproti loňskému roku více než dvojnásobný. 54 % aut má handsfree pro bezpečné telefonovaní během jízdy. Vyplynulo to z každoroční analýzy prodeje ojetých automobilů skupiny AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO.



Handsfree, které výrazně napomáhá bezpečnosti silničního provozu, je pro mnoho Čechů již nepostradatelným pomocníkem na cestách. Tuto funkci mělo 54 % automobilů prodaných v síti autocenter AAA AUTO. „Přestože pro mě osobně je handsfree naprosto zásadní funkcí pro bezpečné cestování automobilem, stále můžeme na českých silnicích vidět mnoho nezodpovědných řidičů, kteří za volantem drží telefon v ruce. Paradoxem je, že velmi často jsou to řidiči luxusnějších automobilů, u kterých jde o základní výbavu ve voze,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka skupiny AURES Holdings a zároveň předsedkyně správní rady Dětské dopravní nadace. „Nezodpovědnost některých řidičů, kteří ignorují zákonem daný zákaz telefonovaní za volantem, se mě osobně velmi dotýká, zejména když se pak setkávám s dětmi z nadace, které i kvůli takovémuto jednání přicházejí o rodiče při dopravních nehodách,“ doplnila Topolová.



Obecně se ale čeští řidiči každoročně více zaměřují při koupi ojetého vozu pávě na bezpečnostní prvky ve voze. Proto také ABS (Antiblockiersystem či Anti-lock Brake System) neboli protiblokovací systém, který umožňuje zachování stability, ovladatelnosti a řiditelnosti vozidla v mezních situacích, má již 94 % ojetin. Podobně je na tom i vybavení vozu mlhovkami, isofixem pro bezpečné ukotvení dětské sedačky nebo funkcemi ESP (Elektronický stabilizační program) a ASR (Systém regulace prokluzu kol), který je již ve více než 80 % aut. 18 % vozů má alespoň parkovací kameru a 34 % parkovací senzory pro bezpečnější couvání.



Nejvyšším tempem pak roste zájem o funkci automatického zastavení před překážkou, která byla letos ve výbavě 19 % prodaných ojetých automobilů v AAA AUTO. Za posledních 5 let je zájem o tuto funkci více než sedminásobný. Podobně jsou na tom i systémy pro hlídání vybočení z jízdního pruhu nebo hlídání mrtvého úhlu, který mělo letos 10 %, respektive 5 % prodaných automobilů. Zájem o tyto systémy se každým rokem více než zdvojnásobuje.