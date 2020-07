Vichřice na Brněnsku zdevastovala elektrárnu, lidem poničila domovy

Popadané větve, vyvrácené sromy kam oko dohlédne a desítky střech bez tašek. Jako po apokalypse vypadaly Vlasatice ještě ve středu ráno, teď už je situace klidnější.

Dobrovolní hasiči ve čtvrtek rozřezávali zbytek větví na menší části, které pak odváželi k rozdrcení. "Už od sedmi děláme zhruba. Za ty tři, čtyři dny jenom šest hodin spánku," řekl jeden z nich televizi Nova.

Po odvysílání středeční reportáže TV Nova se začali ozývat lidé a nabízet obci pomoc. "Ozval se nám zedník, který nám nabídl svou práci dobrovolnou, a jeden občan s darem 20 tisíc korun," uvedl starosta obce Pavel Procházka.

Peníze dostanou dobrovolní hasiči. Koupí si za ně novou pilu. Vesnici už obešli tesaři a pokrývači. Kdo měl k dispozici krytinu, tomu střechu rovnou opravili. Zabezpečený je i dům Skalákových, který dopadl nejhůř z celé obce. Kromě střechy měl poškozený i štít.

"Natáhli ten štít, natáhli křidlicu, zakryli to celý, vyklidili všechno to, co bylo po dvoře rozbitý, vynosili, odvezli," popsal obyvatel Petr Skalák.

S opravami pomáhala celá rodina, přátelé i sousedé. Rodina je z nejhoršího venku, i tak se ale škody šplhají ke 150 tisícům. Mnozí na konečnou opravu ale budou muset ještě čekat a doufat, že nepřijde déšť

Zatímco v obci na odklízení následků bouřky pracují desítky lidí, nedaleká solární elektrárna je stále ve stejném stavu. Panely dál leží poházené na poli desítky metrů od svého původního místa. Práce na opravách mohou trvat i měsíce.