Tady se tvoří Victoria. Meteorolog popsal, jak se dotkne Česka

Bouře neboli odborně tlaková níže vzniká poměrně rychle, a tak se na ni nemůžeme dlouho dopředu připravovat. Po ničivé Sabině, která napáchala nemalé škody, jsou lidé velmi obezřetní. Meteorologové se ale přicházející Victorie neobávají. Neměla by být tak intenzivní a k tomu nás nejspíš mine.

"Bouře bude směřovat do jiných oblastí než k nám. Zejména na britské ostrovy, oblast Severního Baltského moře a jižní Skandinávie. Částečně zasáhne i západní Evropu, Německo, Polsko,“ popisuje meteorolog Stanislav Racko.

Většina těchto bouří vzniká v prostoru mezi Kanadou a Grónskem. Poté se prohlubují a postupují směrem k východu. Obvyklá dráha takových tlakových níží je jižně od Islandu směrem na Norské moře a Skandinávii. Silnější vítr v Česku sice pocítíme, ale neměl by přesáhnout hodnoty, na které by byla třeba speciální výstraha.

"V nižších polohách by rychlost větru měla povětšinou být do 50-60 km/hod. Jedině v severních nebo severovýchodních oblastech republiky by to mohlo být lehce nad 70 km/hod a v horských oblastech, hlavně v hřebenových partiích kolem 90 km/hod. Což jsou hodnoty, které se vyskytují relativně často,“ vysvětluje Racko.

Jen pro představu bouře Sabina ze začátku týdne dosahovala rychlosti větru až přes 180 km/hod. V nižších polohách přes 120 km/hod. Proto nárazy větru, které se k nám blíží, budou podstatně menší. Podle meteorologů se poté v nejbližších dnech žádná další bouře neobjeví.

"Neznamená to ale, že za dva, tři týdny se nějaká níže neobjeví. Ze zkušeností ale víme, že stejná situace se po krátké době obvykle nevyskytuje,“ říká meteorolog.