"Viděl jsem důkazy o tom, že virus vznikl v laboratoři," prohlásil Trump

"Viděl jste něco, co by dokazovala, že tento virus pochází z Institutu virologie ve Wu-chanu?" zeptal se jeden z novinářů na tiskové konferenci v Bílém domě. "Ano, viděl. Viděl. A myslím, že Světová zdravotnická organizace (WHO) by se měla stydět, protože funguje jako PR agentura Číny," odpověděl prezident.

Na navazující dotaz, zda by mohl tento důkaz konkretizovat, podle portálu BBC odmítl sdělit více informací. "To vám nemůžu říct. Nesmím vám to říct," prohlásil a znovu se opřel do Číny. Nezáleží podle něj na tom, zda někdo vypustil virus úmyslně, nebo pak úřady nezabránily jeho šíření.

Deník The New York Times ve čtvrtek informoval, že jeden z vysokých představitelů Bílého domu požádal americkou tajnou službu, aby prověřila, zda koronavirus způsobující nemoc Covid-19 pochází z wu-chanské laboratoře. Zároveň měla zjistit, zda WHO a Čína nezadržovaly informace o viru.

Šéf amerických tajných služeb Richard Grenell ale prohlásil, že tajné služby podobně jako většina vědců předpokládají, že koronavirus má přirozený původ a nebyl uměle vytvořen. Odborníci se vesměs shodují na tom, že virus se na člověka přenesl ze zvířete, zřejmě netopýra.

Grenellovo vystoupení prý Trump neviděl a trvá na tom, že USA teprve zjišťují přesný původ viru, který způsobil současnou pandemii. Podle amerického prezidenta nadále existuje více teorií.

Podívejte se na reportáž TV Nova o situaci v USA: